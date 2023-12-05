Сразу 10 счастливчиков смогут бесплатно заниматься в двух клубах целый год

Первый юбилей клуба пройдет с большим размахом, ведь это не просто день рождения, это настоящий праздник жизни, энергии, здоровья и красоты. Впереди у FITBERRI и всех друзей фитнес-центра еще множество достижений на спортивном пути.

Ночь обещает стать незабываемой и полной сюрпризов. Ведь даже спортсменам иногда нужно сделать паузу, забыть про режим и как следует повеселиться! Начало вечеринки — в 19:30.