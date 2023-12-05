Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В этот вечер клиенты клуба смогут забыть про спортивную одежду, надеть свои лучшие черно-белые наряды и отправиться в барное пространство BULLWAR BAR на Герцена, 63.
Ведущим мероприятия выступит яркий Егор Панин из Екатеринбурга, а особую атмосферу создаст зажигательная кавер-группа Rolex из Челябинска. Но главным событием станет розыгрыш 10 уникальных мультикарт в сети фитнес-центров на 1 миллион рублей в общей сложности! Сразу 10 счастливчиков смогут бесплатно заниматься в двух клубах целый год.
Шанс получить такую карту будет у каждого, кто купит билет на вечеринку. Только представьте, сколько можно тренироваться по мультикарте, на которой 100 000 рублей! Это действительно шикарный подарок от FITBERRI, который даже спустя десятилетие продолжает удивлять горожан. Так сеть фитнес-центров хочет отблагодарить своих клиентов за совместную историю и непрерывное движение вперед в стремлении стать лучшей версией себя.
Первый юбилей клуба пройдет с большим размахом, ведь это не просто день рождения, это настоящий праздник жизни, энергии, здоровья и красоты. Впереди у FITBERRI и всех друзей фитнес-центра еще множество достижений на спортивном пути.
Ночь обещает стать незабываемой и полной сюрпризов. Ведь даже спортсменам иногда нужно сделать паузу, забыть про режим и как следует повеселиться! Начало вечеринки — в 19:30.