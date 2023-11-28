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Posted 28 ноября, 10:42

Published 28 ноября, 10:42

Modified Сегодня, 19:56

Updated Сегодня, 19:56

Тюменцам предлагают пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ

Тюменцам предлагают пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ

28 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день с 13:00 до 16:00 в ТРЦ «Кристалл» (ул. Дмитрия Менделеева, 1) будет работать мобильная лаборатория, сообщает Информационный центр правительства региона.
«Жители и гости города смогут измерить уровень артериального давления, узнать свой биологический возраст, получить сувениры в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом», — пояснили в агентстве.

В прошлом году 68,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции были выявлены у тюменцев от 30 до 50 лет. Чтобы снизить уровень заболеваемости, специалисты регулярно выезжают на предприятиях региона, где проводят среди сотрудников анонимное экспресс-тестирование. Также повсеместно по области проводятся акции по выявлению на смертельно опасный вирус.

Стоит отметить, борьба с социально значимыми заболеваниями является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение», и успешная работа специалистов Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом способствует её выполнению на территории региона.

Тюменцы смогут анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории
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