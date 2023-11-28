Тюменцам предлагают пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ

В прошлом году 68,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции были выявлены у тюменцев от 30 до 50 лет. Чтобы снизить уровень заболеваемости, специалисты регулярно выезжают на предприятиях региона, где проводят среди сотрудников анонимное экспресс-тестирование. Также повсеместно по области проводятся акции по выявлению на смертельно опасный вирус.