Тюменцам предлагают пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ

Posted 28 ноября, 10:42
Published 28 ноября, 10:42
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
«Жители и гости города смогут измерить уровень артериального давления, узнать свой биологический возраст, получить сувениры в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом», — пояснили в агентстве.
В прошлом году 68,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции были выявлены у тюменцев от 30 до 50 лет. Чтобы снизить уровень заболеваемости, специалисты регулярно выезжают на предприятиях региона, где проводят среди сотрудников анонимное экспресс-тестирование. Также повсеместно по области проводятся акции по выявлению на смертельно опасный вирус.
Стоит отметить, борьба с социально значимыми заболеваниями является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение», и успешная работа специалистов Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом способствует её выполнению на территории региона.