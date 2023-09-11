Тюменцы смогут анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

В конце июля этого года мы сообщали, что тюменка обвинила местного жителя в том, что он заразил ее подругу ВИЧ. Это стало поводом к тому, что разъярённый тюменец, прихватив с собой друга, зажал девушку в подъезде и избил ее за обвинения. Через 40 минут после случившегося к пострадавшей приехали стражи порядка. Однако полицейские не застали обидчиков на месте преступления.