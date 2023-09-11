Тюменцы смогут анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Жители областной столицы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории. В Центре профилактики и борьбы со СПИДом рассказали, что мобильные лаборатории будут стоять в разных частях города.
— В мобильной лаборатории вы сможете пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца, и узнать свой результат в течение пяти минут. От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех, — сообщили организаторы.
Бесплатное, а главное, анонимное обследование тюменцы могут пройти:
13 сентября у ТРЦ «Премьер» (улица 50 лет ВЛКСМ, 63). Здесь мобильная лаборатория будут располагаться с 12.30 до 15.30
15 сентября в микрорайоне Парфеново (улица Тимуровцев, 59в). В этом районе города тестирование доступно с 9.00 до 12.00
20 сентября у ТРЦ «Фаворит» (улица Гнаровской, 12). Мобильная лаборатория будут доступны с 12.30 до 15.30
25 сентября у ТЦ «Галактика» (улица Казачьи луга, 2). С 12.30 до 15.30
27 сентября возле ТРЦ «Кристалл» (улица Д. Менделеева, 1а). С 12.30 до 15.30
29 сентября на улице. Олимпийской, 10/1. С 12.30 до 15.30
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что к середине лета текущего года 7 подростков из Тюменской области были заражены ВИЧ. Одному из детей 14 лет. Кроме того, было зарегистрировано два случая заражения сифилисом среди подростков. Помимо этого, в общей сложности инфекция была обнаружена у 137 жителей региона. Большее число заразившихся сифилисом жителей области проживает в Ялуторовске.
В конце июня мы писали о том, что тюменка передала вирус своему новорожденному ребенку. Малыш заразился ВИЧ через грудное молоко. В прошлом году зараженные вирусом ВИЧ мамы родили более 300 детей. Профилактику проходят 315 пар мать-дитя.
В конце июля этого года мы сообщали, что тюменка обвинила местного жителя в том, что он заразил ее подругу ВИЧ. Это стало поводом к тому, что разъярённый тюменец, прихватив с собой друга, зажал девушку в подъезде и избил ее за обвинения. Через 40 минут после случившегося к пострадавшей приехали стражи порядка. Однако полицейские не застали обидчиков на месте преступления.
Кроме того, мы писали, что с российского рынка уходят многие зарубежные медицинские препараты. Одним из таких является Зепатир — это популярное средство против гепатита С.