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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Тюменцам предлагают анонимно сдать тест на ВИЧ

Тюменцы смогут анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории

11 сентября 2023, 04:29
Фото: Илона Жукова / 1MI
Тюменцам предлагают анонимно сдать тест на ВИЧ
Тюменцы смогут бесплатно и анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Мобильные лаборатории будут располагаться в разных частях города. Пройти обследование можно до конца месяца.

Жители областной столицы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории. В Центре профилактики и борьбы со СПИДом рассказали, что мобильные лаборатории будут стоять в разных частях города.

— В мобильной лаборатории вы сможете пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца, и узнать свой результат в течение пяти минут. От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех, — сообщили организаторы.

Бесплатное, а главное, анонимное обследование тюменцы могут пройти:

13 сентября у ТРЦ «Премьер» (улица 50 лет ВЛКСМ, 63). Здесь мобильная лаборатория будут располагаться с 12.30 до 15.30

15 сентября в микрорайоне Парфеново (улица Тимуровцев, 59в). В этом районе города тестирование доступно с 9.00 до 12.00

20 сентября у ТРЦ «Фаворит» (улица Гнаровской, 12). Мобильная лаборатория будут доступны с 12.30 до 15.30

25 сентября у ТЦ «Галактика» (улица Казачьи луга, 2). С 12.30 до 15.30

27 сентября возле ТРЦ «Кристалл» (улица Д. Менделеева, 1а). С 12.30 до 15.30

29 сентября на улице. Олимпийской, 10/1. С 12.30 до 15.30

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что к середине лета текущего года 7 подростков из Тюменской области были заражены ВИЧ. Одному из детей 14 лет. Кроме того, было зарегистрировано два случая заражения сифилисом среди подростков. Помимо этого, в общей сложности инфекция была обнаружена у 137 жителей региона. Большее число заразившихся сифилисом жителей области проживает в Ялуторовске.

В конце июня мы писали о том, что тюменка передала вирус своему новорожденному ребенку. Малыш заразился ВИЧ через грудное молоко. В прошлом году зараженные вирусом ВИЧ мамы родили более 300 детей. Профилактику проходят 315 пар мать-дитя.

В конце июля этого года мы сообщали, что тюменка обвинила местного жителя в том, что он заразил ее подругу ВИЧ. Это стало поводом к тому, что разъярённый тюменец, прихватив с собой друга, зажал девушку в подъезде и избил ее за обвинения. Через 40 минут после случившегося к пострадавшей приехали стражи порядка. Однако полицейские не застали обидчиков на месте преступления.

Кроме того, мы писали, что с российского рынка уходят многие зарубежные медицинские препараты. Одним из таких является Зепатир — это популярное средство против гепатита С.

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