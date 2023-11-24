В Омутинском филиале ОБ №11 завершился капитальный ремонт

По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

В этом году в рамках регионального проекта было запланировано капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти.