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Posted 24 ноября, 09:14

Published 24 ноября, 09:14

Modified Сегодня, 20:23

Updated Сегодня, 20:23

В Омутинском филиале ОБ №11 завершился капитальный ремонт

В Омутинском филиале ОБ №11 завершился капитальный ремонт

24 ноября 2023, 09:14
Фото: 1MI
В Омутинском филиале Областной больницы №11 завершился капитальный ремонт. В общей сложности строительные работы были проведены на одной тысяче квадратных метров внутри здания, сообщает пресс-служба депздрава региона.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Под глобальное обновление попали приемное и диагностическое отделения, отделение скорой помощи и пищеблок стационара. Также выполнен ремонт и обновление фасада, утепление и замена кровли.

«Благодаря региональной программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ больница смогла обновить не только структуру и техническую оснащенность, но и привлечь высококвалифицированных специалистов, что положительно сказывается на качестве медицинского обслуживания и уровне доверия со стороны пациентов», — отметил главврач учреждения Алексей Белов.

Реконструкция больницы позволила облегчить транспортировку тяжелобольных пациентов. Также теперь здесь есть удобные зоны ожидания.

Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья.

По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
В этом году в рамках регионального проекта было запланировано капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти.

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