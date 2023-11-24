В Омутинском филиале ОБ №11 завершился капитальный ремонт

Posted 24 ноября, 09:14
Published 24 ноября, 09:14
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Под глобальное обновление попали приемное и диагностическое отделения, отделение скорой помощи и пищеблок стационара. Также выполнен ремонт и обновление фасада, утепление и замена кровли.
«Благодаря региональной программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ больница смогла обновить не только структуру и техническую оснащенность, но и привлечь высококвалифицированных специалистов, что положительно сказывается на качестве медицинского обслуживания и уровне доверия со стороны пациентов», — отметил главврач учреждения Алексей Белов.
Реконструкция больницы позволила облегчить транспортировку тяжелобольных пациентов. Также теперь здесь есть удобные зоны ожидания.
Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья.
По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
В этом году в рамках регионального проекта было запланировано капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти.