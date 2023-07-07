В облбольнице Тобольска появился аппарат для диагностики урологических заболеваний

Posted 7 июля, 13:07
Published 7 июля, 13:07
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Биопсия простаты даёт возможность своевременно выявить опухолевые процессы в железе, провести гистологическую диагностику и определить максимально результативную схему лечения пациента. Процедура проводится исходя из скринингового обследования, проведённого в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации и в зависимости от результатов МРТ. При этом манипуляции длятся всего несколько минут.
— Теперь для окончательной установки диагноза наши пациенты гораздо меньше посещают тюменские медучреждения. Широкий комплекс проводимых исследований доступен в Тобольске, а кабинеты диагностики располагаются в шаговой доступности. К тому же время ожидание исследований существенно уменьшилось, что важно для пациентов с подозрением на онкологию, — подчеркнул заведующий центром врач-уролог Александр Вакатов.
Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.