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Posted 7 июля, 13:07

Published 7 июля, 13:07

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

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В облбольнице Тобольска появился аппарат для диагностики урологических заболеваний

7 июля 2023, 13:07
Фото: 1MI
Центр амбулаторной урологии областной больницы №3 в Тобольске расширил комплекс ультразвуковых исследований. С помощью нового аппарата УЗИ врачи центра проводят биопсию пациентам с подозрением на рак предстательной железы, сообщает депздрав региона.

Биопсия простаты даёт возможность своевременно выявить опухолевые процессы в железе, провести гистологическую диагностику и определить максимально результативную схему лечения пациента. Процедура проводится исходя из скринингового обследования, проведённого в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации и в зависимости от результатов МРТ. При этом манипуляции длятся всего несколько минут.

— Теперь для окончательной установки диагноза наши пациенты гораздо меньше посещают тюменские медучреждения. Широкий комплекс проводимых исследований доступен в Тобольске, а кабинеты диагностики располагаются в шаговой доступности. К тому же время ожидание исследований существенно уменьшилось, что важно для пациентов с подозрением на онкологию, — подчеркнул заведующий центром врач-уролог Александр Вакатов.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Ирина Швецова
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