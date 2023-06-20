В Заводоуковске капитально отремонтируют хирургический корпус стационара ОБ №12

Posted 20 июня 12:21
Published 20 июня 12:21
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
Больница обслуживает население Заводоуковского городского округа и Упоровского муниципального района, в общей сложности — более 66 тысяч человек. Здание хирургического отделения было построено в 1991 году.
«Осмотрел помещение, пообщался с врачами, увидел, в каких условиях принимают и лечат пациентов. В этом году выделим средства на подготовку проектно-сметной документации. Деньги на реконструкцию предусмотрим в бюджете на 2024–2026 годы», — заявил глава региона. Работа Областной больницы № 12 на время реконструкции не остановится.
Кроме того, во время рабочей поездки в муниципалитет губернатор и глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова торжественно открыли во Дворце культуры виртуальный концертный зал, оснащенный самым современным оборудованием.
«Не все жители сельских муниципалитетов могут часто ездить в крупные города, чтобы послушать концерты, приобщиться к великой российской культуре. Такая возможность сегодня появляется с помощью виртуальных залов. Не уезжая далеко от дома, можно посмотреть онлайн или в записи великие произведения, замечательные творческие постановки», — отметил Александр Моор.
Виртуальный концертный зал в Заводоуковске — седьмой, открытый в Тюменской области в рамках национального проекта «Культура». В целом же в муниципальных регионах действуют 33 виртуальных концертных зала. В 2022 году в них было организовано около полутора тысяч трансляций, которые посетили почти 60 тысяч слушателей.
По сложившейся традиции Александр Моор встретился с женами жителей Заводоуковского городского округа, принимающих участие в специальной военной операции. Губернатор рассказал им о региональных и федеральных мерах поддержки военнослужащих и их семей, а также о работе созданного в Тюменской области филиала фонда «Защитники Отечества». Задача фонда — адресное сопровождение каждого ветерана или участника СВО, каждой семьи погибшего воина, подчеркнул глава региона.
Участницы встречи, в свою очередь, поделились с губернатором впечатлениями о работе действующих в населенных пунктах городского округа четырех социальных гостиных, где они получают помощь и поддержку.
«Специалисты плотно работают с семьями мобилизованных, поэтому все хорошо. Мы, жены военнослужащих, поддерживаем друг друга с первых дней. Без внимания никто не остается», — передала главе региона Юлия, жена воина-сибиряка.
По просьбе собравшихся Александр Моор подробно рассказал о дальнейших перспективах газификации Заводоуковского городского округа.
Из 47 населенных пунктов уже газифицированы 24, в которых проживают свыше 14 тысяч человек. На 2023–2028 годы запланирована газификация еще десяти сел и деревень, численность населения которых превышает 3 800 человек. В результате пользоваться газом смогут более 90 процентов жителей городского округа.
«Решением правительства Тюменской области семьи участников специальной военной операции включены в перечень льготных категорий населения, которые имеют право на получение субсидии в размере 130 тысяч рублей для компенсации затрат на установку внутридомового газового оборудования», — подчеркнул Александр Моор.
Глава региона осмотрел Центральный парк Заводоуковска, площадь которого составляет 4,9 гектара. Проект парка был признан победителем третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2022 году из областного бюджета выделены средства на реконструкцию еще одного крупного городского общественного пространства.
«В состав нашего муниципалитета входит не только город Заводоуковск, но и сельские населенные пункты. Поэтому мы участвуем в федеральных программах создания комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий. Кроме того, используем новый механизм — инициативное бюджетирование. Население очень активно в этом участвует. В 2022 году мы реализовали 17 проектов, предложенных жителями, причем только один из них — в городе, остальные — в селах и деревнях. Сейчас реализуется еще восемь проектов», — рассказала Светлана Касенова.
У Заводоуковского городского округа есть большие перспективы и огромный потенциал для дальнейшего развития, подчеркнул Александр Моор.