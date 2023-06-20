В Заводоуковске капитально отремонтируют хирургический корпус стационара ОБ №12

«В состав нашего муниципалитета входит не только город Заводоуковск, но и сельские населенные пункты. Поэтому мы участвуем в федеральных программах создания комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий. Кроме того, используем новый механизм — инициативное бюджетирование. Население очень активно в этом участвует. В 2022 году мы реализовали 17 проектов, предложенных жителями, причем только один из них — в городе, остальные — в селах и деревнях. Сейчас реализуется еще восемь проектов», — рассказала Светлана Касенова.