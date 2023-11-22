Еда с сомнительной репутацией: топ-13 продуктов, которыми унижают россиян

Немного другое мнение высказал предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко. Он считает, что бизнес только отвечает на спрос. По его мнению, если человек хочет икру, но не может купить настоящий продукт — то вопросы к правительству и ему самому. Государство создало условия для бедности, а действует оно так, потому что население мало проявляет инициативу в формировании политики страны.