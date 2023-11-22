Еда с сомнительной репутацией: топ-13 продуктов, которыми унижают россиян

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
В перечне самых распространенной искусственной еды — красная и черная икра, молочная продукция. Также в ТОП-13 продуктов с сомнительной репутацией, который составили «Новые Известия», вошли хлеб и тортики.
Несмотря на экономические сложности, в России пищевого фальсификата больше не стало. По данным Роскачества, доля таких товаров на рынке в первом полугодии составила 10-11% — столько же, как и в прошлом году. Однако руководитель ведомства Максим Протасов считает, что нужно стремиться к тому, чтобы их не было вообще.
Чем же отличается фальсификат от имитации. В первом случае — это продукты и товары, состав которых не соответствует заявленному на этикетке. Производители таких подделок наказываются законом.
В отличие от фальсификата имитированные продукты соответствует содержимому упаковки, но их состав — это набор не вполне здоровых ингредиентов.
Наглядно баночка искусственной сметаны мало чем отличается от настоящей и по цене намного выгоднее. Такая же ситуация и с икрой — визуально она очень похожа на настоящую. Все самое «плохое» на упаковке идет малозаметным шрифтом. Вот поэтому наши пенсионеры часто «ведутся» на привлекательные баночки по выгодным ценам.
Производители же уверены в своей правоте — если есть спрос, значит будет и предложение. Если люди не могут позволить себе качественные продукты, в этом виновато государство, не обеспечив население достойными доходами. Моральная сторона вопроса видимо их сильно не беспокоит.
Итак, чтобы не стать жертвой ловких маркетологов и бизнесменов совет один — читать состав на упаковке.
Продукт, который не имеет ничего общего с настоящей икрой. В составе: неликвидная икорная масса с добавлением комплекса пищевых добавок — желирующих агентов, загустителей, красителей и усилителей вкуса. Смесь тщательно вымешивают, а из нее делают шарики с оболочкой. На вкус готовый продукт напоминает смесь рыбного соуса с маргарином.
Сметанный продукт, сырный продукт, сливочное масло, молоко, йогурты с ЗМЖ. Заменитель молочного жира — это композиция из растительных масел (подсолнечного, пальмового, соевого, рапсового), которая по физическим и химическим свойствам похожа на молочный жир, но значительно дешевле в производстве.
Продукт из заменителя молочного жира не несет никакой пользы — в нем нет белка и кальция.
Переработанное красное мясо вообще опасно для человека, если употреблять его в пищу часто. А колбасные изделия, копчености — это еще нитриты и канцерогены, которые могут спровоцировать онкологические заболевания.
Согласно ГОСТу, пельмени делятся на 5 категорий по содержанию мяса в начинке:
Остальную долю занимает соя, крупы, овощи и вкусовые добавки.
В составе крабовых палочек — рыбный фарш, который еще называют сурими. Мясо белых рыб тщательно перемалывается до однородной массы, а потом из формируются палочки — имитирующие мясо краба.
В таком продукте действительно присутствует оливковое масло. Но есть вопросы по его процентному содержанию к подсолнечному и качеству.
Именно шоколад с содержанием какао менее 25%. На первом месте в составе таких сладких плиток — сахар, заменитель масло какао, сыворотка молочная сухая.
Вино по цене ниже 50 долларов за литр производится не из виноградного сусла, а из винного порошка с добавлением воды и спирта. Даже если этикетка утверждает другое, дешевое вино — это всегда мешанина.
Для растворимого кофе — используются зерна, которые в процессе сложного технологического процесса превращаются в гранулы или мелкий порошок.
Но есть производители, которые вместо кофе используют цикорий, ячмень, крахмал, кукурузу и другие ингредиенты.
Чай в пакетиках всегда вызывал много вопросов у потребителей. Чтобы не заявляли его производители — пакетированный чай сильно уступает листовому.
В лучшем случае в коробочке с соком — это вода с фруктовым сиропом. В худшем — свекольный отвар с ароматизаторами и аскорбиновой кислотой.
До перестройки в нашей стране все зерно сортировалось по качеству: продовольственное (1 — 3–й класс) и фуражное (4–й класс), которое шло только на корм скоту. После 1990 года кормовое сырье разрешили использовать в пищевом производстве. А в 2018 году ГОСТ позволил допустить для этих целей зерно 5-класса.
Для изготовления кондитерских изделий разрешено использовать пальмовое масло, маргарин и искусственные сливки. Искусственные заменители не добавляют вкуса изделиям и делают их вредными для здоровья.
Спаржа по-корейски или «спаржа для бедных» не имеет ничего общего с полезным и очень дорогим продуктом. По факту, это снятая с кипяченного соевого молока пенка-жмых, состоящая из белка и жира.
«В мире сейчас одновременно развиваются два противоположных тренда. Первый — появление более дешевых продуктов питания, произведенных на базе более дешевых материалов. А второй тренд — появляются, наоборот, более дорогие продукты питания, для обозначения которых используются термины „оганическое“, „био“, „премиум“ и т. д., такие продукты существенно дороже, а на их реализацию ориентированы специализированные магазины», — экономист, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Эксперт уверен, что в ситуацию должны вмешаться федеральные власти. В первую очередь, им нужно заняться пресечением дезинформации, которая вводит потребителя в заблуждение. На упаковке не должно быть написано: «Икра красная», если по сути в ней сублимированный продукт. Второй момент, контроль качества продуктов — они должны быть безопасны для здоровья.
Но выбор у покупателя должен остаться, если он растительное молоко предпочитает настоящему — это его решение и его ответственность, — уверен Андрей Нечаев.
Немного другое мнение высказал предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко. Он считает, что бизнес только отвечает на спрос. По его мнению, если человек хочет икру, но не может купить настоящий продукт — то вопросы к правительству и ему самому. Государство создало условия для бедности, а действует оно так, потому что население мало проявляет инициативу в формировании политики страны.
«Не ответственность бизнеса, а ответственность, прежде всего, самих людей, которые имеют то правительство, которое они для себя сознательно сконструировали, не ходя на выборы, не принимая участия в важных процессах страны. И это правительство сегодня предлагает им те доходы, на которые они могут купить то, что могут купить. Появление любого товара — это спрос или предложение, которое удовлетворяется спросом. Имитированная икра понижает достоинство, а черная настоящая икра — повышает, какие проблемы? А теперь скажите мне — мы какого чёрта к ним на стол лезем и опять им что-то запрещаем? Хотите сказать, что они не знают, что покупают имитацию еды? Знают. Но на настоящую нет денег, а, покупая поддельную черную или красную икру, они просто сами себе хотят казаться богаче. Это не закон рынка, это закон жизни, — пояснил бизнесмен свою точку зрения.