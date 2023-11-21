«Без красной рыбки и икры?»: что ждет цены на новогодние деликатесы

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Прогнозируется, что консервы и красная икра вырастут в цене на 8-15%. Причем, это обусловлено не только праздниками, но и экспериментами с маркировкой.
Дорогие виды красной рыбы, такие как лосось и форель, могут подорожать на 20%. Но цены на них упадут уже к середине января вместе со спросом.
Эксперты также отметили, что цены на красную рыбу и икру сильно не колебались: они остаются на уровне прошлого года.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени перед Новым годом подорожали мандарины. Их везут из Китая, Турции и Марокко.