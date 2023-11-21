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Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Тюменской области икра и красная рыба подорожают к Новому году

«Без красной рыбки и икры?»: что ждет цены на новогодние деликатесы

21 ноября 2023, 03:41
Фото: 1MI

В Тюменской области икра и красная рыба подорожают к Новому году

Икра и красная рыба подорожают. Об этом эксперты сообщили РБК Тюмень. Но рост цен, по их словам, будет временным: после новогодних праздников эти продукты снова упадут в цене.

Прогнозируется, что консервы и красная икра вырастут в цене на 8-15%. Причем, это обусловлено не только праздниками, но и экспериментами с маркировкой.

Дорогие виды красной рыбы, такие как лосось и форель, могут подорожать на 20%. Но цены на них упадут уже к середине января вместе со спросом.

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Эксперты также отметили, что цены на красную рыбу и икру сильно не колебались: они остаются на уровне прошлого года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени перед Новым годом подорожали мандарины. Их везут из Китая, Турции и Марокко.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Цены#Эксперт#Продукты#Новый год#Мнение эксперта#Продукты питания#Любовь Селезнева
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