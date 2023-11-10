В Тюмени цены на мясо выросли почти на 30%

По мнению экспертов, сегодня цены на товары и услуги оказывают существенное влияние макроэкономические условия и глобальные события. По прогнозам, в ноябре из-за изменения условиях и увеличения стоимости производства на сельхозпредприятиях могут подорожать молоко, мясо и крупы, пишет РБК Тюмень.