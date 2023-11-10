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В Тюмени за год мясо подорожало от 12% до 29%

В Тюмени цены на мясо выросли почти на 30%

10 ноября 2023, 04:37
Фото: 1MI

В Тюмени за год мясо подорожало от 12% до 29%

В Тюмени выросли цены на мясную продукцию. С начала года цены на свинину. В частности, выросли на 12%, курица и вовсе подорожала на 29%.

По мнению профессора факультета рекламы университета «Синергия» Сергея Зайнуллина, основной причиной увеличения стали колебания курса доллара, так как в стране до сих пор предприятия используют импортные корма, заграничные ветеринарные препараты и оборудование.

«Политика Банка России по резкому увеличению учетной ставки усугубляет проблему, так как кредиты бизнес может получить на краткий срок и под высокий процент — от 20% годовых. Эти расходы производители и переработчики мяса перекладывают на клиентов. При сохранении высоких кредитных ставок мясо и мясопродукты будут расти на 1,5-2% ежемесячно», — считает Сергей Зайнуллин.

Эксперт отмечает, что сдержать растущие цены поможет уменьшение кредитной ставки до 5-6% или запуск в действие системы массового кредитования по госпрограммам.

По мнению экспертов, сегодня цены на товары и услуги оказывают существенное влияние макроэкономические условия и глобальные события. По прогнозам, в ноябре из-за изменения условиях и увеличения стоимости производства на сельхозпредприятиях могут подорожать молоко, мясо и крупы, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год в целом цены на продукты выросли на 14,5%. Более всего подорожали мясные продукты и фрукты, овощи.

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