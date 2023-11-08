В Тюмени ищут 12-летнюю девочку, бесследно пропавшую по пути в школу

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Тюмени волонтеры ищут 12-летнюю девочку, пропавшую 7 ноября. Варвара Черанева днем ушла в школу и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 153 сантиметра, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Волонтеры «ТюменьРегионСпас» подчеркнули, что с правой стороны носа у девочки есть пирсинг.
В день исчезновения была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и серые ботинки. Информацию о местоположении пропавшей можно сообщить инфоргу Виктории по телефону 8-982-922-78-84.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские волонтеры продолжают поиски 44-летнего Сергея Хрипачева. Мужчина перестал выходить на связь 25 июня.