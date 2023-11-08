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В Тюмени ищут 12-летнюю девочку, бесследно пропавшую по пути в школу

В Тюмени ищут 12-летнюю девочку, бесследно пропавшую по пути в школу

8 ноября 2023, 05:44
Фото: Midjourney
Варвара Черанева вышла из дома 7 ноября. О местоположении подростка нет информации почти сутки.

В Тюмени волонтеры ищут 12-летнюю девочку, пропавшую 7 ноября. Варвара Черанева днем ушла в школу и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 153 сантиметра, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Волонтеры «ТюменьРегионСпас» подчеркнули, что с правой стороны носа у девочки есть пирсинг.

Фото: ДПСО "ТюменьРегионСпас"

В день исчезновения была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и серые ботинки. Информацию о местоположении пропавшей можно сообщить инфоргу Виктории по телефону 8-982-922-78-84.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские волонтеры продолжают поиски 44-летнего Сергея Хрипачева. Мужчина перестал выходить на связь 25 июня.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Волонтеры#Пропавшие#Поиски пропавших#Пропавшие дети#Любовь Селезнева
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