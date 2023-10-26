Депутаты Тюменской гордумы изучили отчет по исполнению бюджета в первом полугодии

Posted Вчера, 12:37
Published Вчера, 12:37
Modified Вчера, 13:58
Updated Вчера, 13:58
Рассмотрение бюджета состоялось 26 октября в ходе второго заседания гордумы. Отчет по расходами и доходам народным избранникам представил директор департамента финансов Андрей Пилипчук. Он напомнил, что в бюджете города доход на 2023 год утвержден в размере более 35 млрд рублей, а расходная часть составляет — 38 млрд рублей.
«По данным на октябрь доходы увеличились до 30,7 млрд рублей, что составляет уже 76% планового показателя. Из 44,8 млрд рублей уточненных расходов фактическое исполнение за шесть месяцев составило 18,8 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе гордумы.
На сегодня за счет города профинансировано различных проектов на сумму 32,4 млрд рублей — это 70% от прогноза на 2023 год. Большая часть бюджетных денег потрачена на реализацию 21 муниципальной программы.
Также сегодня тюменские депутаты единогласно приняли заявление коллеги о сложении мандата. Из состава гордумы по собственному желанию вышла Екатерина Костылева.