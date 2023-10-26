nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:37

Published Вчера, 12:37

Modified Вчера, 13:58

Updated Вчера, 13:58

Депутаты Тюменской гордумы изучили отчет по исполнению бюджета в первом полугодии

Депутаты Тюменской гордумы изучили отчет по исполнению бюджета в первом полугодии

26 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Депутаты Тюменской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первые два квартала 2023 года. В отчетный период городская казна пополнилась на 16,2 млрд рублей — 41 процент от уточненного прогноза.

Рассмотрение бюджета состоялось 26 октября в ходе второго заседания гордумы. Отчет по расходами и доходам народным избранникам представил директор департамента финансов Андрей Пилипчук. Он напомнил, что в бюджете города доход на 2023 год утвержден в размере более 35 млрд рублей, а расходная часть составляет — 38 млрд рублей.

«По данным на октябрь доходы увеличились до 30,7 млрд рублей, что составляет уже 76% планового показателя. Из 44,8 млрд рублей уточненных расходов фактическое исполнение за шесть месяцев составило 18,8 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе гордумы.

На сегодня за счет города профинансировано различных проектов на сумму 32,4 млрд рублей — это 70% от прогноза на 2023 год. Большая часть бюджетных денег потрачена на реализацию 21 муниципальной программы.

Также сегодня тюменские депутаты единогласно приняли заявление коллеги о сложении мандата. Из состава гордумы по собственному желанию вышла Екатерина Костылева.

Читайте также:
Из состава Тюменской гордумы вышла «Учитель года» Екатерина КостылеваСтоимость обеда в столовой Думы удивила тюменцев
#Ирина Швецова#Бюджет города#Гордума#Гордума Тюмени
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22