Депутаты Тюменской гордумы изучили отчет по исполнению бюджета в первом полугодии

Рассмотрение бюджета состоялось 26 октября в ходе второго заседания гордумы. Отчет по расходами и доходам народным избранникам представил директор департамента финансов Андрей Пилипчук. Он напомнил, что в бюджете города доход на 2023 год утвержден в размере более 35 млрд рублей, а расходная часть составляет — 38 млрд рублей.