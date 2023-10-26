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Posted Вчера, 11:13

Published Вчера, 11:13

Modified Вчера, 11:15

Updated Вчера, 11:15

Из состава Тюменской гордумы вышла «Учитель года» Екатерина Костылева

Из состава Тюменской гордумы вышла «Учитель года» Екатерина Костылева

26 октября 2023, 11:13
Фото: Тюменская городская Дума/ВКонтакте
Екатерина Костылева — «Учитель года России — 2021», отказалась от мандата депутата Тюменской городской думы. Решение народной избранницы, которое она приняла сама, поддержали ее коллеги на заседании 26 октября.
Фото: Тюменская городская Дума/ВКонтакте

Как пишет «72.ру», заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию от Екатерины Костылевой поступило 19 октября. Депутаты приняли его единогласно. Перед этим к ним обратился глава города Руслан Кухарук с просьбой отнестись с пониманием к решению Костылевой. Ее заявление он объяснил занятостью в других важных проектах.

Еще одной причиной выхода из состава гордумы Екатерины Костылевой, по версии издания, стала ее беременность.

Напомним, Екатерина Костылева была избрана в Тюменскую городскую думу в сентябре этого года — в единый день голосования.

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#Общество#Ирина Швецова#Учитель года#Тюменцы#Мандат депутата#Гордума
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