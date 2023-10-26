Из состава Тюменской гордумы вышла «Учитель года» Екатерина Костылева

Как пишет «72.ру», заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию от Екатерины Костылевой поступило 19 октября. Депутаты приняли его единогласно. Перед этим к ним обратился глава города Руслан Кухарук с просьбой отнестись с пониманием к решению Костылевой. Ее заявление он объяснил занятостью в других важных проектах.