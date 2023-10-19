В Тюмени стали известны наиболее высокооплачиваемые врачебные профессии

Отметим, что средняя зарплата в области медицины составила 45,6 тыс руб. — это на 4,5 тыс руб. больше, чем в 2022 году. Наиболее высокие зарплаты предлагают врачам-ортопедам, неврологам, психотерапевтам и заместителям главврача. Врачи, работающие в этих на правлениях, могут получать от 70 до 500 тысяч рублей.