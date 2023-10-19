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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

В Тюмени стали известны наиболее высокооплачиваемые врачебные профессии

В Тюмени стали известны наиболее высокооплачиваемые врачебные профессии

19 октября 2023, 09:43
Фото: 1MI
Нужда в медработниках продолжает расти. Увеличение спроса привело и к росту средних зарплат медиков в Тюменской области.

В сервисе по поиску работу HeadHunter поделились исследованием, которое показало рост спроса на медработников в Тюменской области. Количество вакансий в период на январь–сентябрь 2023 года выросло на 17%, в то время как за аналогичный период прошлого года прирост составил 14%.

Вакансия врача стала самой непопулярной среди соискателей — на одну вакансию приходится всего 1,3 активных резюме. Вакансии фармацевта и медицинской сестры имеют 2,8 и 3,3 резюме на вакансию соответственно. Такие данные свидетельствуют о дефиците медработников в Тюменской области.

Отметим, что средняя зарплата в области медицины составила 45,6 тыс руб. — это на 4,5 тыс руб. больше, чем в 2022 году. Наиболее высокие зарплаты предлагают врачам-ортопедам, неврологам, психотерапевтам и заместителям главврача. Врачи, работающие в этих на правлениях, могут получать от 70 до 500 тысяч рублей.

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#Врачи#Тюменская область#Здравоохранение#Дефицит#Вакансии#Медработники#Исследование#Дмитрий Балобанов
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