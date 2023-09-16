В тюменском автобизнесе возник дефицит квалифицированных сотрудников

Еще один интересный тренд, который ранее не наблюдался: женщины постепенно перебираются из офисов в рабочие профессии. Это следует из топа вакансий, который обычно предпочитают кандидатки: у женщин это всегда были продавцы, администраторы, менеджеры продаж, бухгалтеры и учителя. Теперь бухгалтеры исчезли из топа, а менеджеров с третьего места подвинули упаковщики.