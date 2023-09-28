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Страдающий шизофренией тюменский рэпер собирает деньги на съемки клипа

Страдающий шизофренией тюменский рэпер собирает деньги на съемки клипа

28 сентября 2023, 09:23
Фото: Георгий Собейко / ВКонтакте
Георгий Собейко планирует снять клип, но на это у него нет денег. Самостоятельно зарабатывать он не может.

Тюменский рэпер ZLOKUSH, которого в жизни зовут Георгий Собейко, планирует снять клип на одну из своих песен. По словам Георгия, на съемки нужны 20 тысяч рублей, но таких денег у него нет, так как молодой человек живет на пенсию родителей.

Зарабатывать самостоятельно он не может: с 2020 года рэпер страдает шизофренией и бессонницей. Георгий быстро устает от физических нагрузок, поэтому все имеющиеся силы он тратит на музыку. Единственный источник денег у рэпера — помощь отцу в чистке колодцев в деревне, в которой он живет.

«Альбом будет в максимально уличном гангстерском стиле, с интересными битами и отличной читкой», — цитирует Георгия «NEFT — Новости ХМАО-Югры».

Тюменского рэпера поддерживают другие музыканты: его друг Валера из рок-группы «Завтра брошу» и кумир Георгия рэпер Словетский из лейбла Басты «Газгольдер». От него Георгий получил в подарок фирменную кепку.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Музыка#Рэп#Любовь Селезнева
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