Страдающий шизофренией тюменский рэпер собирает деньги на съемки клипа

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Тюменский рэпер ZLOKUSH, которого в жизни зовут Георгий Собейко, планирует снять клип на одну из своих песен. По словам Георгия, на съемки нужны 20 тысяч рублей, но таких денег у него нет, так как молодой человек живет на пенсию родителей.
Зарабатывать самостоятельно он не может: с 2020 года рэпер страдает шизофренией и бессонницей. Георгий быстро устает от физических нагрузок, поэтому все имеющиеся силы он тратит на музыку. Единственный источник денег у рэпера — помощь отцу в чистке колодцев в деревне, в которой он живет.
«Альбом будет в максимально уличном гангстерском стиле, с интересными битами и отличной читкой», — цитирует Георгия «NEFT — Новости ХМАО-Югры».
Тюменского рэпера поддерживают другие музыканты: его друг Валера из рок-группы «Завтра брошу» и кумир Георгия рэпер Словетский из лейбла Басты «Газгольдер». От него Георгий получил в подарок фирменную кепку.