Страдающий шизофренией тюменский рэпер собирает деньги на съемки клипа

Тюменский рэпер ZLOKUSH, которого в жизни зовут Георгий Собейко, планирует снять клип на одну из своих песен. По словам Георгия, на съемки нужны 20 тысяч рублей, но таких денег у него нет, так как молодой человек живет на пенсию родителей.