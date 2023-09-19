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Дарья Зотеева на пляже

«Расходник для контента»: Инстасамка назвала участниц нового шоу колхозницами

19 сентября 2023, 10:36
Фото: Telegram-канал Инстасамки
Дарья Зотеева на пляже
Певица и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) из Тобольска сравнила участниц шоу «Залетай в тренды» с колхозницами.

В первые дни жюри она «уже грубо разносит участников».

«Подтанцовку одной из конкурсанток проекта „Залетай в тренды“ звезда назвала колхозницами», — сообщается в Telegram-канале «Шоу „Залетай в тренды““

Инстасамка уже в своём Telegram отметила, что девушек выбирают из тысячи таких же как они. Ей всё равно обидятся ли участницы на её слова.

«Они для меня чисто расходник для контента для такого шоу, очень редко там можно найти бриллиант», — сообщила Инстасамка.

Ранее «Наш город» сообщал, что Дарья Зотеева приедет в областную столицу. Она запланировала концерт на 30 марта 2024 года. Концерт пройдёт совместно с Moneyken.

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