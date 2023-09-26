Тюменская налоговая массово банкротит предприятия малого бизнеса

Иск подан к тюменской АО «Нефтеспецстрой». Организация занимается созданием архитектурных объектов. Известно, что её учредителем была ЗАО «Тюменьнипинефть», но фирма сейчас практически не работает. Ещё в 2014 году её выручка составляла 1,4 млрд, но к текущему моменту упала почти до нуля.