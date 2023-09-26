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Почти 80 тюменских предприятий попали под зачистку налоговой

Тюменская налоговая массово банкротит предприятия малого бизнеса

26 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Почти 80 тюменских предприятий попали под зачистку налоговой
Десятки предприятий и организаций Тюменской области попали под зачистку налоговой. На организации малого и среднего бизнеса подали иски о банкротстве.

По информации из картотеки арбитражных дел, 25 сентября межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области подала 78 исков к различным организациям региона. У компаний есть задолженности по налогам и сборам.

В частности иск подан против ООО «ВЛК», предприятие 15 лет занимается производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Обороты компании рухнули ещё в 2020 году на 85%, выручка организации составляла 34 млн рублей в год. Компания выполнила 16 госконтрактов, основным покупателем их продукции был ИК-6 УФСИН России по Тюменской Области.

Должником оказался гаражный кооперативов «Домостроитель-1», он был основан ещё в 1970-х годах в СССР.

Иск подан к тюменской АО «Нефтеспецстрой». Организация занимается созданием архитектурных объектов. Известно, что её учредителем была ЗАО «Тюменьнипинефть», но фирма сейчас практически не работает. Ещё в 2014 году её выручка составляла 1,4 млрд, но к текущему моменту упала почти до нуля.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен Эрнес Радионов стал владельцем «Волгоградского судостроительного завода». Он приобрел предприятие на торгах за 428 млн рублей.

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