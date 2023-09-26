Тюменская налоговая массово банкротит предприятия малого бизнеса

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По информации из картотеки арбитражных дел, 25 сентября межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области подала 78 исков к различным организациям региона. У компаний есть задолженности по налогам и сборам.
В частности иск подан против ООО «ВЛК», предприятие 15 лет занимается производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Обороты компании рухнули ещё в 2020 году на 85%, выручка организации составляла 34 млн рублей в год. Компания выполнила 16 госконтрактов, основным покупателем их продукции был ИК-6 УФСИН России по Тюменской Области.
Должником оказался гаражный кооперативов «Домостроитель-1», он был основан ещё в 1970-х годах в СССР.
Иск подан к тюменской АО «Нефтеспецстрой». Организация занимается созданием архитектурных объектов. Известно, что её учредителем была ЗАО «Тюменьнипинефть», но фирма сейчас практически не работает. Ещё в 2014 году её выручка составляла 1,4 млрд, но к текущему моменту упала почти до нуля.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен Эрнес Радионов стал владельцем «Волгоградского судостроительного завода». Он приобрел предприятие на торгах за 428 млн рублей.