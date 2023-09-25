Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 04:54
По словам эксперта компании «Росэлторг» Владимира Яковлева, средняя стоимость квартиры на банкротных торгах составляет 3,9 миллиона рублей, что ниже рыночной стоимости. Экономия от покупки на аукционе в среднем достигает 24,1%, но иногда и 50%.
На данный момент в Тюменской области настоящий момент проходят 537 аукционов по банкротству. Также на торги выставлены 268 активных лота по приобретению недвижимости.
«Возрастающий интерес к торгам объясняется возможностью приобретения любого интересующего потребителя имущества по цене, существенно ниже рыночной. Наибольшей популярностью среди граждан при приобретении имущества посредством участия в торгах пользуются автомобили и недвижимое имущество (квартиры, частные дома)», — рассказали РБК Тюмень эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подешевели однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Средняя стоимость «вторички» площадью от 21 до 35 квадртаных метров сегодня составляет 2-3,4 миллиона рублей.