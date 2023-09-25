Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов

По словам эксперта компании «Росэлторг» Владимира Яковлева, средняя стоимость квартиры на банкротных торгах составляет 3,9 миллиона рублей, что ниже рыночной стоимости. Экономия от покупки на аукционе в среднем достигает 24,1%, но иногда и 50%.