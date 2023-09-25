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Published Сегодня, 03:31

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Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов

Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов

25 сентября 2023, 03:31
Фото: 1MI

Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротов

Жители Тюменской области стали интересоваться банкротными торгами имущества. На таких аукционах при покупке недвижимости, в частности, можно сэкономить существенную сумму — в среднем до 1,2 миллионов рублей.

По словам эксперта компании «Росэлторг» Владимира Яковлева, средняя стоимость квартиры на банкротных торгах составляет 3,9 миллиона рублей, что ниже рыночной стоимости. Экономия от покупки на аукционе в среднем достигает 24,1%, но иногда и 50%.

На данный момент в Тюменской области настоящий момент проходят 537 аукционов по банкротству. Также на торги выставлены 268 активных лота по приобретению недвижимости.

«Возрастающий интерес к торгам объясняется возможностью приобретения любого интересующего потребителя имущества по цене, существенно ниже рыночной. Наибольшей популярностью среди граждан при приобретении имущества посредством участия в торгах пользуются автомобили и недвижимое имущество (квартиры, частные дома)», — рассказали РБК Тюмень эксперты.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подешевели однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Средняя стоимость «вторички» площадью от 21 до 35 квадртаных метров сегодня составляет 2-3,4 миллиона рублей.

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