Тюменцам посоветовали, как сохранить иммунитет осенью

Мерзликина советует продолжать вводить свежие овощи, фрукты и ягоды в свою диету каждый день, включая те, которые больше не являются местными, так как их антиоксиданты помогают поддерживать иммунную систему. Она также предлагает заморозить свежие ягоды и овощи для зимнего периода, подчеркивая, что витамин C не теряется при замораживании. При нарезке овощей она рекомендует использовать керамический нож, чтобы предотвратить разрушение витамина C от контакта с металлом, и не добавлять сахар в ягоды, чтобы не утратить их полезные свойства. Кроме овощей, в рацион стоит добавить рыбу, мясо, яйца и цельнозерновые крупы для удовлетворения потребности в витаминах группы В.