Тюменцам посоветовали, как сохранить иммунитет осенью

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Осень характеризуется сокращением дневных часов, прохладой и повышенной влажностью воздуха; время года, когда увеличивается риск заражения вирусными болезнями дыхательных путей. Светлана Мерзликина, специалист в области функционального интегративного питания и нутрициолог, дала советы зрителям телеканала «Саратов 24» о том, как проконтролировать иммунитет заранее.
Она отмечает, что хотя многие люди проводят лето на солнце и пополняют запасы витамина D, большинство витаминов не скапливаются организмом надолго, и что, несмотря на обилие свежих овощей в летний период, присутствует риск дефицита витаминов группы В и витамина С, которые необходимы для поддержания иммунной системы и функционирования нервной системы.
Мерзликина советует продолжать вводить свежие овощи, фрукты и ягоды в свою диету каждый день, включая те, которые больше не являются местными, так как их антиоксиданты помогают поддерживать иммунную систему. Она также предлагает заморозить свежие ягоды и овощи для зимнего периода, подчеркивая, что витамин C не теряется при замораживании. При нарезке овощей она рекомендует использовать керамический нож, чтобы предотвратить разрушение витамина C от контакта с металлом, и не добавлять сахар в ягоды, чтобы не утратить их полезные свойства. Кроме овощей, в рацион стоит добавить рыбу, мясо, яйца и цельнозерновые крупы для удовлетворения потребности в витаминах группы В.
Помимо витаминов, она подчеркивает важность мониторинга наличия достаточного количества минералов, в частности железа, дефицит которого может привести к состоянию усталости, понижению уровня энергии и постоянному чувству слабости, головокружения. Она советует регулярно контролировать уровень железа, сдавая минимальный набор анализов, и при его дефиците добавлять в рацион субпродукты, красное мясо, морепродукты, шпинат.
Важно учитывать свою диету. Дефицит железа может быть вызван не только отсутствием продуктов, богатых железом, в вашем меню, но и проблемами в работе вашего желудочно-кишечного тракта. В результате дефицита железа можно столкнуться с проблемами, такими как выпадение и ломкость волос, ухудшение состояния кожи и ногтей. Цинк важен при встрече организма с вирусными инфекциями в качестве микроэлемента. Кроме того, он необходим для лучшего усвоения железа. Таким образом, прием цинка в хелатной форме в дозах профилактики будет полезным.
Необходимо подчеркнуть, что важно соблюдать основы сбалансированного питания в течение осени, как и в любое другое время года:
Печень играет важнейшую роль в иммунитете организма, так как она занимается выработкой интерферонов и антител. Именно поэтому важно вести здоровый образ жизни и не усугублять работу печени перееданием и употреблением жирной пищи. Копченые, соленые продукты, сладости и выпечку лучше ограничивать.
Качественный и здоровый сон также способствует укреплению иммунной системы, так как во время его синтезируются жизненно важные гормоны. С наступлением зимнего времени, когда утром еще темно, в идеале стоит ложиться спать до 23:00.
Если погода позволяет, чаще гуляйте на улице. Физическая активность на свежем воздухе поможет закалить организм и подготовить его к перепадам температуры и к сезонным изменениям погоды.
Общение с позитивными людьми, занятие любимым хобби, интересное чтение, просмотр приятного фильма и прогулки на свежем воздухе — все это вместе способно улучшить настроение, снизить уровень стресса и поднять общую активность организма.
Нутрициолог рекомендует сосредотачиваться на том, что приносит вам радость и заряжает вас положительной энергией. Усиленная выработка эндорфинов поможет укрепить иммунитет и помочь организму справиться с неблагоприятными последствиями смены сезона.
Павел Ивакин, сотрудник научного отдела Научно-производственного комплекса «Био-Веста» и диетолог, также поделился своими советами по поддержанию здоровья в осенний период.
Логично начать с формирования сбалансированной диеты, ориентированной на поддержку иммунной системы. Это общеизвестный факт и каждый, кто даже иногда читает о здоровом образе жизни, может подтвердить его. Верно, что нам нужны витамины. Из каких продуктов мы должны их получать? Ответ однозначный — овощи и фрукты. Но даже при их ежедневном употреблении, они не могут полностью обеспечить наш организм всем необходимым. Поэтому прием витаминно-минеральных комплексов также важен.
Соответственно, основную часть вашего рациона должны составлять овощи и фрукты, а их выбор должен быть максимально разнообразным. Единственное, над чем стоит задуматься, это уровень сладости фруктов. Действительно, избыток сахара никогда не приносит пользы.
Следующий важный аспект — это витамин D. Его уровень в организме можно легко определить, сдав анализ крови в лаборатории. Если вы обнаружите проблемы с содержанием этого витамина в вашей крови, вмешательство здесь будет крайне важно для поддержания не только иммунитета, но и общего здоровья.
Выпить компот из свежих ягод или просто поесть их размороженными — это уже большой шаг вперед. Большинство из нас забывает о зелени, которую следует включить в ежедневное меню.
Нельзя забывать и про мясные продукты, и особенно о рыбе. Белок важен для поддержания иммунитета. О меде, чесноке, шиповнике и имбире уже всем известно. Все эти продукты полезны и необходимы, особенно в переходные периоды.
Следует отметить и про кефир, а также про квашеную капусту. Последняя должна быть ежедневным компонентом вашего меню, поскольку она является отличным источником витамина C и служит пребиотиком, поддерживающим здоровую микрофлору кишечника.
Рассмотрим ближе здоровую микрофлору кишечника. Она является основой здорового иммунитета, а здоровый иммунитет в свою очередь является залогом здоровья. Кефир также обладает похожими свойствами и несет большую пользу для иммунитета.
Если вы стремитесь к идеалу, рекомендуется также принимать пробиотические средства — именно жидкие пробиотики, содержащие бифидобактерии. Они помогают восстановить иммунную систему.
Ранее «Наш город» писал о том, что тренер Волынкина рассказала о принципах здоровой диеты. По ее мнению, диета не окажет существенного вреда здоровью, если соблюдать ряд важных правил.