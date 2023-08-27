nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Дети участников СВО получат льготы на питание в вузах Тюмени

Дети участников СВО получат льготы на питание в вузах Тюмени

27 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
Тюменский индустриальный университет с этого учебного года вводит новую льготу для детей, родители которых являются участниками специальной военной операции.
Сюжет
Тюмень

Студентам вуза предоставят бесплатные обеды в столовой университета. Известно, что в индустриальном университете в этом году было принято на бюджетные места более 30 абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО, пишет РБК Тюмень.

Будут ли вводить аналогичную льготу на питание для детей участников спецоперации в других тюменских вузах — неизвестно.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах дети военнослужащих, отправленных на Украину, также имеют право на бесплатные горячие обеды. Также бесплатное питание дети бойцов получают в оздоровительных лагерях.

Читайте также:
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командираДепутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУЖитель Тюмени обложил матом компанию подростков за «блатное» поведение
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Студенты#Новости тюмени#Льготы#Вузы#Питание#СВО#Участники СВО
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
25 августа, 01:01
Мобилизованный тюменский казак с позывным «Апостол» спас ценой своей жизни командира
25 августа, 07:18
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 26–27 августа
25 августа, 07:36
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУ
25 августа, 07:12
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
25 августа, 09:02
Выборы в гордуму Тюмени могут преподнести сюрпризы
25 августа, 09:08