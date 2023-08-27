Дети участников СВО получат льготы на питание в вузах Тюмени

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Студентам вуза предоставят бесплатные обеды в столовой университета. Известно, что в индустриальном университете в этом году было принято на бюджетные места более 30 абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО, пишет РБК Тюмень.
Будут ли вводить аналогичную льготу на питание для детей участников спецоперации в других тюменских вузах — неизвестно.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах дети военнослужащих, отправленных на Украину, также имеют право на бесплатные горячие обеды. Также бесплатное питание дети бойцов получают в оздоровительных лагерях.