Тюменским сладкоежкам рассказали, как преодолеть тягу к тортам и конфетам

Тюменские власти рекомендуют тюменцам питаться рационально

Сон, спорт, вода, фрукты и белок каждый день. Тюменские медики рассказали, с помощью каких пищевых и не только привычек можно существенно улучшить состояние своего здоровья, сбросить лишний вес и отказаться от вредного сахара.

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