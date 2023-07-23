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Тюменским сладкоежкам рассказали, как преодолеть тягу к тортам и конфетам

23 июля 2023, 07:01
Фото: 1MI

Тюменские власти рекомендуют тюменцам питаться рационально

Сон, спорт, вода, фрукты и белок каждый день. Тюменские медики рассказали, с помощью каких пищевых и не только привычек можно существенно улучшить состояние своего здоровья, сбросить лишний вес и отказаться от вредного сахара.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов Роспотребнадзора, в первую очередь следует сократить употребление в пищу сладких продуктов. Здоровой альтернативой конфетам и тортам станут лучше фрукты и ягоды как в свежем, так и в сушеном виде, нежирные йогурты, орехи.

Фото: 1MI

Поможет улучшить самочувствие и умерить аппетит и ежедневное употребление чистой воды, включение в ежедневный рацион овощей, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, нежирных белковых продуктов — мяса, рыбы, яиц, молочной продукции, бобовых.

Фото: 1MI
«Недостаток сна может приводить к повышенному аппетиту и желанию есть, в том числе и сладости. Убедитесь, что вы спите не менее 7-8 часов каждую ночь», — отметили эксперты.
Фото: 1MI

Также тюменцам рекомендуют больше заниматься физической активностью. Даже обычная зарядка поможет регулировать уровень сахара в крови и уменьшит тягу к сладкому. Правда, делать ее нужно регулярно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе ожирением страдают порядка 2 тысяч жителей. Большая часть из них — женщины.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Питание#Роспотребнадзор
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