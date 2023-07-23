Тюменским сладкоежкам рассказали, как преодолеть тягу к тортам и конфетам

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По словам специалистов Роспотребнадзора, в первую очередь следует сократить употребление в пищу сладких продуктов. Здоровой альтернативой конфетам и тортам станут лучше фрукты и ягоды как в свежем, так и в сушеном виде, нежирные йогурты, орехи.
Поможет улучшить самочувствие и умерить аппетит и ежедневное употребление чистой воды, включение в ежедневный рацион овощей, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, нежирных белковых продуктов — мяса, рыбы, яиц, молочной продукции, бобовых.
«Недостаток сна может приводить к повышенному аппетиту и желанию есть, в том числе и сладости. Убедитесь, что вы спите не менее 7-8 часов каждую ночь», — отметили эксперты.
Также тюменцам рекомендуют больше заниматься физической активностью. Даже обычная зарядка поможет регулировать уровень сахара в крови и уменьшит тягу к сладкому. Правда, делать ее нужно регулярно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе ожирением страдают порядка 2 тысяч жителей. Большая часть из них — женщины.