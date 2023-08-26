В Тюмени начался 2 этап обработки от клещей

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Первый этап противоклещевых обработок был проведен в Тюмени в конце апреля. Тогда специалисты обезопасили порядка 9 тысяч гектаров.
Отметим, ля проведения обработки против клещей требуются благоприятные погодные условия (минимум три дня без дождей), так как при условии дождливой погоды эффективность средств существенно снижается. В Тюмени выходные дни пройдут без осадков, но вся следующая неделя ожидается дождливой.
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала сезона в Тюменской области от лесных кровососов пострадали более 13 тысяч человек, в числе пострадавших более 2 тысяч детей. Выявлено 44 случая заболевания клещевым энцефалитом, 59 случаев боррелиозом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году из-за присасывания клещей умерли четыре человека. Число заболевших клещевым энцефалитом составило 99 человек.