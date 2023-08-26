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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:28

В Тюмени начался 2 этап обработки от клещей

В Тюмени начался 2 этап обработки от клещей

26 августа 2023, 04:25
Фото: 1MI
В Тюмени стартовал второй этап акарицидных обработок территорий городских парков, образовательных, медицинских, культурно-досуговых организаций, зон массового отдыха скверов, парков и кладбищ.
Сюжет
Тюмень

Первый этап противоклещевых обработок был проведен в Тюмени в конце апреля. Тогда специалисты обезопасили порядка 9 тысяч гектаров.

Отметим, ля проведения обработки против клещей требуются благоприятные погодные условия (минимум три дня без дождей), так как при условии дождливой погоды эффективность средств существенно снижается. В Тюмени выходные дни пройдут без осадков, но вся следующая неделя ожидается дождливой.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала сезона в Тюменской области от лесных кровососов пострадали более 13 тысяч человек, в числе пострадавших более 2 тысяч детей. Выявлено 44 случая заболевания клещевым энцефалитом, 59 случаев боррелиозом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году из-за присасывания клещей умерли четыре человека. Число заболевших клещевым энцефалитом составило 99 человек.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Клещи#Акарицидная обработка
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