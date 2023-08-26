В Тюмени начался 2 этап обработки от клещей

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала сезона в Тюменской области от лесных кровососов пострадали более 13 тысяч человек, в числе пострадавших более 2 тысяч детей. Выявлено 44 случая заболевания клещевым энцефалитом, 59 случаев боррелиозом.