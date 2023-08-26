На тюменской «трассе смерти» водителя зажало в авто после ДТП

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Он оказался зажат в салоне. Чтобы достать автовладельца, спасателям пришлось резать салон машины, сообщили в противопожарной службе. Мужчину госпитализировали в медучреждение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером на улице Домостроителей произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В дорожно-транспортном происшествие травмы получили 10 человек, в числе которых 8 пассажиров автобусов.