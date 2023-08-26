На тюменской «трассе смерти» водителя зажало в авто после ДТП

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером на улице Домостроителей произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В дорожно-транспортном происшествие травмы получили 10 человек, в числе которых 8 пассажиров автобусов.