Сколько тратят тюменцы на сборы ребенка в школу?

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Одежда выросла в цене на 237%. Даже блузки и рубашки подорожали на 82-85%. Сильнее всего раскошелиться придётся в Амурской области, которую возглавляет — там школьная форма и аксессуары теперь стоит дороже на 182%. Также увеличилась стоимость и на школьную мебель — в частности, в Омской области, ее продают в три раза дороже, чем годом ранее, пишут «Новые Известия».
В Тюмени, по данным аналитиков SuperJob, траты на сборы ребенка к новому учебному году, минимум, составляют 12,5 тысяч рублей. Между тем, родители тюменских школьников отмечают, что, минимум, на подготовку к школе и приобретение необходимых вещей требуется 25-30 тысяч рублей. Только на одни блузки, юбки, рубашки и брюки, обувь, футболки из бюджета уйдет порядка 11 тысяч рублей. На канцелярию — от 5 до 7 тысяч рублей, портфель — 3-5 тысяч.
Чтобы сэкономить на покупке школьной формы, тюменцы рекомендуют покупать все заранее в интернет магазинах. В июне цена значительно ниже, чем в августе и есть время заменить покупку, если она не подошла по размеру. А тем, кто не успел купить к школе все вещи в начале лета, тюменцы советуют приобрести сейчас только самое необходимое и дождаться октября, когда спадет ажиотаж и будут скидки.
Отметим, согласно опросу «Нашего Города», 26% тюменцев потратят в этом году не менее 30 тысяч рублей на сборы в школу, 10-15 тысяч намерены потратить 19% родителей. 16% хотят уложиться в 15-20 тысяч рублей, а 15% планируют не превышать порог в 10 тысяч рублей.