Сколько тратят тюменцы на сборы ребенка в школу?

Чтобы сэкономить на покупке школьной формы, тюменцы рекомендуют покупать все заранее в интернет магазинах. В июне цена значительно ниже, чем в августе и есть время заменить покупку, если она не подошла по размеру. А тем, кто не успел купить к школе все вещи в начале лета, тюменцы советуют приобрести сейчас только самое необходимое и дождаться октября, когда спадет ажиотаж и будут скидки.