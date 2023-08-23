Тюменцам предлагают горящие туры в Турцию, цены снизились сразу в два раза

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Отдыхающим обещают красивый современный отель для молодежного отдыха. Светлые просторные номера, компактную территорию. Отели в 5 минутах от города Аланья Ультра или пять звезд) стоят уже от 208 тысяч на неделю.
«Вылет из Тюмени 26 августа», — сообщил «Нашему городу» представитель тюменской турфирмы.
Стоит отметить, что для отдыхающих из Москвы доступны туры за 60-80 тысяч рублей. Операторы отмечают, что снижение цен временное и уже с начала сентября путёвки будут стоить 120 — 140 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают съездить на Мальдивы за 270 тысяч рублей. Таиланд обойдётся уже в 170 тысяч.