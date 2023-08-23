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Updated Сегодня, 13:59

Тюменцам предлагают горящие туры в Турцию, цены снизились сразу в два раза

Тюменцам предлагают горящие туры в Турцию, цены снизились сразу в два раза

23 августа 2023, 13:59
Фото: 1MI
Горящие туры вернулись. Туроператоры сообщают о резком снижении стоимости отдыха на турецкой Антальи и в Алании. Путёвка на двоих в отель три звезды стоит от 75 тысяч рублей.

Отдыхающим обещают красивый современный отель для молодежного отдыха. Светлые просторные номера, компактную территорию. Отели в 5 минутах от города Аланья Ультра или пять звезд) стоят уже от 208 тысяч на неделю.

«Вылет из Тюмени 26 августа», — сообщил «Нашему городу» представитель тюменской турфирмы.

Стоит отметить, что для отдыхающих из Москвы доступны туры за 60-80 тысяч рублей. Операторы отмечают, что снижение цен временное и уже с начала сентября путёвки будут стоить 120 — 140 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцам предлагают съездить на Мальдивы за 270 тысяч рублей. Таиланд обойдётся уже в 170 тысяч.

Тюменцам предлагают горящие туры на Мальдивы
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Турция#Цены#Зоны отдыха
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