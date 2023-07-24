Тюменцам предлагают горящие туры на Мальдивы

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Цены начинаются от 340 тысяч рублей. В стоимость входит на двоих на неделю с питанием. Отдыхающим придётся самостоятельно добираться до Москвы, прямых рейсов из Тюмени или Екатеринбурга нет.
«Наш город» связался с туроператором, девушка сообщила, что за эти деньги доступен отель на пять звезд. В стоимость входит страховка для отдыхающих и все необходимые сборы.
Ранее «Наш город» отмечал, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines предлала тюменцам улететь в Анталью за 8 тысяч рублей. Уже на следующей неделе стоимость перелёта в одном направлении будет стоить почти в 6 раз дороже 49 тысяч рублей).