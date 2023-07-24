Тюменцам предлагают горящие туры на Мальдивы

Ранее «Наш город» отмечал, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines предлала тюменцам улететь в Анталью за 8 тысяч рублей. Уже на следующей неделе стоимость перелёта в одном направлении будет стоить почти в 6 раз дороже 49 тысяч рублей).