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Published Сегодня, 14:07

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Тюменцам предлагают горящие туры на Мальдивы

24 июля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Жители Тюмени смогут отдохнуть на Мальдивах. Горящие туры предлагают туроператоры.

Цены начинаются от 340 тысяч рублей. В стоимость входит на двоих на неделю с питанием. Отдыхающим придётся самостоятельно добираться до Москвы, прямых рейсов из Тюмени или Екатеринбурга нет.

«Наш город» связался с туроператором, девушка сообщила, что за эти деньги доступен отель на пять звезд. В стоимость входит страховка для отдыхающих и все необходимые сборы.

Ранее «Наш город» отмечал, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines предлала тюменцам улететь в Анталью за 8 тысяч рублей. Уже на следующей неделе стоимость перелёта в одном направлении будет стоить почти в 6 раз дороже 49 тысяч рублей).

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Александр Мязин
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