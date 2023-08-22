Тюменка заплатит 4 млн рублей штрафа за взятку чиновнику

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Деньги были переданы за содействие в заключение контракта.
«Как стало известно из приговора, в апреле 2019 года Людмила Белоконная, являясь директором АНО ДПО „Сибирский учебный центр „Спас“ через посредника передала взятку (часть ранее оговоренной суммы) 14 000 рублей председателю комитета образования администрации Ялуторовска Евгению Федерягину», — сообщают в пресс-службе тюменских судов.
Чиновник оказал содействие в организации семинара по дополнительному профессиональному обучению, был заключен контракт на 966 тысяч рублей. Через некоторое время Людмила передала через посредника 495 тысяч наличными.
В ходе заседания суда Людмила признали виновной и назначили штраф в размере 4 млн рублей. Евгений Федерягин должен заплатить государству 1,5 млн.
22 августа сообщалось, что тюменский суд отправил депутата Рината Урамаева под домашний арест. До октября ему запрещено покидать пределы жилого помещения, народный избранник из Заболотья обвиняется в мошенничестве.