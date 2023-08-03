В Тюмени чиновник Ростехнадзора прятал миллионные взятки на счетах тестя

Ранее «Наш город» сообщал, что экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей. Известно, что тюменец занимал руководящие должности отдела управления земельным фондом, на днях приговор мошеннику вынес суд. Уголовное дело было возбуждено из-за земельных участков и получения взятки. Следствием и судом установлено, что подсудимый совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение. С октября 2020 –го по май 2021 годы он, являясь должностным лицом, последовательно занимающим руководящие должности отдела управления земельным фондом, совместно с двумя коллегами, действуя из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приобрел право собственности на земельный участок.