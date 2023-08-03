В Тюмени чиновник Ростехнадзора прятал миллионные взятки на счетах тестя

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взяток. Чтобы прятать деньги он покупал недвижимость и открывал банковские счета на своего тестя.
«В отношении начальника одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора возбуждены уголовные дела. С 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Он также приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей», — сообщил изданию «Тюменская область сегодня» прокурор Владислав Московских.
Отмечается, что уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте. Он брал деньги за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре. Расследование по уголовному делу продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей. Известно, что тюменец занимал руководящие должности отдела управления земельным фондом, на днях приговор мошеннику вынес суд. Уголовное дело было возбуждено из-за земельных участков и получения взятки. Следствием и судом установлено, что подсудимый совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение. С октября 2020 –го по май 2021 годы он, являясь должностным лицом, последовательно занимающим руководящие должности отдела управления земельным фондом, совместно с двумя коллегами, действуя из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приобрел право собственности на земельный участок.
Злоумышленник причинил Российской Федерации ущерб в сумме 17 млн рублей. Более того, он мог незаконно приобрести ещё три участка стоимостью 86 млн, но не успел. По этому делу выделено отдельное производство, приговор ещё не вынесен. В поимке мошенников участвовали сотрудники МТУ Росимущества в Тюменской области. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Виновные должны возместить ущерб полностью.