Экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей

1 августа «Наш город» сообщал, что в Тюмени два бывших работника из подразделения ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» были осуждены за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору. В суде установлено, что подсудимые, занимая должности директора и заместителя директора подразделения, в период с февраля 2015 года по февраль 2019 года заключали с предпринимателем из г. Томска фиктивные гражданско-правовые договоры на аренду транспортных средств и спецтехники с экипажем для нужд учреждения, которые впоследствии были оплачены в полном объеме. В действительности услуги не оказывались. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области. По данным суда, тюменцы нанесли ущерб образовательной организации в размере 89 млн рублей. Каждый из обвиняемых получил 5 лет колонии. Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство. 31 июля «Наш город» сообщал, что в Telegram стали появляться аккаунты и каналы, которые занимаются распространение ссылок на каналы, которые якобы предлагали «эксклюзивные» новости. Однако, эти ссылки оказывались фишинговыми, предназначенными для получения личной информации пользователей для кражи денег с банковских карт и других данных.