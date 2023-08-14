Тюменцы стали массово отказываться от ипотеки

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Тюменцы всё реже используют ипотеку для покупки новой квартиры. По данным Единого ресурса застройщиков доля этих сделок существенно сократилась.
В настоящий момент из 324 новостроек, выставленных на продажу в Тюмени, только 145 можно купить в ипотеку. Это примерно 44%.
В 2022 году (сентябрь) доля покупок нового жилья в ипотеку достигала 72%, об этом сообщал «Наш город». В июле прошлого года она достигала 80%. Эксперты ждут, что число выданных ипотечных займов снизится из-за повышения ставки рефинансирования.
Между тем, с июня повысились требования к размеру первоначального взноса за ипотеку — с 15% до 20% от стоимости квартиры (дома). С 1 января 2024 года сумма первоначального взноса будет увеличена до 30%. Это решение должно снизить активность на рынке недвижимости и ограничить рост цен.