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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Тюменцы стали массово отказываться от ипотеки

Тюменцы стали массово отказываться от ипотеки

14 августа 2023, 13:45
Фото: 1MI
Поцент ипотечных сделок снизился в 1,5 раза.

Тюменцы всё реже используют ипотеку для покупки новой квартиры. По данным Единого ресурса застройщиков доля этих сделок существенно сократилась.

В настоящий момент из 324 новостроек, выставленных на продажу в Тюмени, только 145 можно купить в ипотеку. Это примерно 44%.

В 2022 году (сентябрь) доля покупок нового жилья в ипотеку достигала 72%, об этом сообщал «Наш город». В июле прошлого года она достигала 80%. Эксперты ждут, что число выданных ипотечных займов снизится из-за повышения ставки рефинансирования.

Между тем, с июня повысились требования к размеру первоначального взноса за ипотеку — с 15% до 20% от стоимости квартиры (дома). С 1 января 2024 года сумма первоначального взноса будет увеличена до 30%. Это решение должно снизить активность на рынке недвижимости и ограничить рост цен.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Ипотека
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