Тюменцы стали массово отказываться от ипотеки

Между тем, с июня повысились требования к размеру первоначального взноса за ипотеку — с 15% до 20% от стоимости квартиры (дома). С 1 января 2024 года сумма первоначального взноса будет увеличена до 30%. Это решение должно снизить активность на рынке недвижимости и ограничить рост цен.