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Успеть за 5 дней: с 1 июня тюменские банки ужесточат условия выдачи ипотеки

26 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI

У тюменцев осталось 5 дней, чтобы выгодно взять ипотеку

У жителей Тюменской области осталось всего пять дней для того, чтобы взять ипотеку на льготных условиях. С 1 июня 2023 года банки начнут ужесточать условия выдачи денег.
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Тюмень

В частности, с июня повысятся требования к размеру первоначального взноса — с 15% до 20% от стоимости квартиры (дома). С 1 января 2024 года сумма первоначального взноса будет увеличена до 30%.

По нению экспертов, такие нововведения позволят удержать рост цен на строящееся жилье, что будет довольно выгодно для покупателей, приобретающих жилье без кредитов.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 мая Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это изменение коснулось кредитов, которые выдаются на покупку жилья в новостройках.

ЦБ объяснил ужесточение правил ухудшением стандартов жилищного кредитования — в четвертом квартале 2022 года 44% кредитов были выданы людям, которые тратят на погашение займов более 80% своих доходов.

Перечень госпрограмм поддержки ипотечного кредитования, при использовании которых могут не применяться надбавки к коэффициентам риска, дополнен льготной ипотекой. Также уточнены условия, при которых они не будут применяться

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число нераспроданных квартир из-за падения спроса. На вторичном рынке рост составил 6,1% по сравнению с 2022 годом, на рынке новостроек — 9,1%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Ипотека#Кредиты#Тюмень#Тюменская область
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