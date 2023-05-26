Успеть за 5 дней: с 1 июня тюменские банки ужесточат условия выдачи ипотеки

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В частности, с июня повысятся требования к размеру первоначального взноса — с 15% до 20% от стоимости квартиры (дома). С 1 января 2024 года сумма первоначального взноса будет увеличена до 30%.
По нению экспертов, такие нововведения позволят удержать рост цен на строящееся жилье, что будет довольно выгодно для покупателей, приобретающих жилье без кредитов.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 мая Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это изменение коснулось кредитов, которые выдаются на покупку жилья в новостройках.
ЦБ объяснил ужесточение правил ухудшением стандартов жилищного кредитования — в четвертом квартале 2022 года 44% кредитов были выданы людям, которые тратят на погашение займов более 80% своих доходов.
Перечень госпрограмм поддержки ипотечного кредитования, при использовании которых могут не применяться надбавки к коэффициентам риска, дополнен льготной ипотекой. Также уточнены условия, при которых они не будут применяться
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число нераспроданных квартир из-за падения спроса. На вторичном рынке рост составил 6,1% по сравнению с 2022 годом, на рынке новостроек — 9,1%.