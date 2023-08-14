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Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Отдыхающие тюменцы не могут улететь домой из Турции

Отдыхающие тюменцы не могут улететь домой из Турции

14 августа 2023, 10:52
Фото: 1MI
Лайнер Боинг 737 авиакомпании Corendon Airlines не смог прилететь в Рощино.

По данным онлайн-табло аэропорта, он должен был прилететь в областную столицу из Антальи (Турция) в 15:50, но по техническим причинам рейс отменили. 14 августа в Рощино задерживается авиарейс №ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Самолёт ATR-72, прибудет в Рощино в 22:30.

Стоит отметить, что Туристы из Екатеринбурга уже вторые сутки не могут выбраться из Антальи. Лайнер Red Wings должен был вылететь еще 12 августа в 21:30, но самолёт сломался.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что летать в Турцию, Армению, Азербайджан, Дубай тюменцы смогут до 28 октября. По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», через 2,5 месяца большинство международных рейсов прекратят полёты в областную столицу, будут доступны только азиатские направления.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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