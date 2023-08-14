Отдыхающие тюменцы не могут улететь домой из Турции

По данным онлайн-табло аэропорта, он должен был прилететь в областную столицу из Антальи (Турция) в 15:50, но по техническим причинам рейс отменили. 14 августа в Рощино задерживается авиарейс №ЮТ 288 Нижневартовск — Тюмень. Самолёт ATR-72, прибудет в Рощино в 22:30.