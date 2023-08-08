Осенью большинство международных рейсов прекратят летать в Тюмень

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Летать в Турцию, Армению, Азербайджан, Дубай тюменцы смогут до 28 октября.
По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», через 2,5 месяца большинство международных рейсов прекратят летать в Тюмень. При этом будут доступны перелёты в Таджикистан, Узбекистан.
Зимой активность туристов снижается, число рейсов в южном направлении тоже идёт на спад. Ожидается, что скоро будут возобновлены авиарейсы в Шри-Ланку, но пока об этом не сообщалось.
Ранее «Наш город» отмечал, что 8 августа в аэропорту областной столицы задерживалось прибытие трёх рейсов. Один из них международный, из Таджикистана. Лайнер летевший из Сочи в Тюмень задержался на три часа.