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Осенью большинство международных рейсов прекратят летать в Тюмень

8 августа 2023, 11:36
Фото: 1MI
Будут доступны только азиатские страны.

Летать в Турцию, Армению, Азербайджан, Дубай тюменцы смогут до 28 октября.

По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино», через 2,5 месяца большинство международных рейсов прекратят летать в Тюмень. При этом будут доступны перелёты в Таджикистан, Узбекистан.

Зимой активность туристов снижается, число рейсов в южном направлении тоже идёт на спад. Ожидается, что скоро будут возобновлены авиарейсы в Шри-Ланку, но пока об этом не сообщалось.

Ранее «Наш город» отмечал, что 8 августа в аэропорту областной столицы задерживалось прибытие трёх рейсов. Один из них международный, из Таджикистана. Лайнер летевший из Сочи в Тюмень задержался на три часа.

Из-за задержки рейса в тюменском аэропорту «Рощино» завели уголовное дело
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Аэропорт Рощино
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