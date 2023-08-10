В Тюменской области почти 9 тысяч человек получили новое жилье в рамках региональной программы «Жильё и городская среда». Проект стартовал еще в 2019 году, и скоро он завершится. Городские власти сообщают, что в программу включены 145,41 тыс. кв. метров аварийного фонда.