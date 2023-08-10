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В Тюменской области почти 9 тысяч человек получили новое жилье

10 августа 2023, 02:55
Фото: Виктория Лачугина / 1MI
Жителей Тюменской области переселили из ветхого жилья
В рамках проекта людей переселили из ветхого жилья.
Сюжет
Жилье

В Тюменской области почти 9 тысяч человек получили новое жилье в рамках региональной программы «Жильё и городская среда». Проект стартовал еще в 2019 году, и скоро он завершится. Городские власти сообщают, что в программу включены 145,41 тыс. кв. метров аварийного фонда.

— По данным на1 августа 2023 года в регионе расселено 142,17 тыс. кв. м или 98% от общего объёма, включенного в программу. Благодаря проекту в новое жильё уже переехали 8,84 тысяч человек, — рассказали в администрации.
За 2021 год в Тюменской области переселены более трёх тысяч жильцов ветхого жилья
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Власти сообщили, что до конца текущего года они намерены расселить еще 200 тюменцев. Это позволит полностью выполнить план.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в районе ТЦ «Вояж» снесут 90 домов. Власти искали застройщика. На аукцион выставили земельный участок в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза, предназначенный под реализацию программы комплексного развития территорий.

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#Анастасия Ильина#Жилье#Ветхое жилье#Аварийное жилье#Готовое жилье
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