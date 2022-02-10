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За 2021 год в Тюменской области переселены более трёх тысяч жильцов ветхого жилья

10 февраля 05:28
Фото: 1Mi
За 2021 в Тюменской области переселены более 3 тысяч жильцов ветхого жилья
Накануне, 9 февраля, на пресс-конференции глава Тюменского региона Александр Моор рассказал, что за минувший год по сравнению с предыдущим область перевыполнила план по вводу жилья на 28%. За этот период из ветхого жилья были переселены более трёх тысяч жильцов.

За прошедший год в регионе начали эксплуатировать 1 млн 706 тысяч квадратных метров жилья, тем самым перевыполнив план на 9%. Множество проектов благоустройства городов и посёлков были реализованы.

Губернатор также отметил, что в текущем году в Тюменской области начнут активно внедрять масштабные программы газификации и догазификации.

«По поручению президента мы приступаем к самой активной фазе реализации»,подчеркнул Александр Моор.

Напомним, в прошлом году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено почти 100 тыс. кв. м. Это 68% домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года. К 2023 году планируется расселить еще примерно 47 тыс. кв. м. Изначально планировалось завершить программу по переселению к 2025 году. Но настоящие темпы расселения позволят сделать это раньше положенного срока. Также Тюменская область получит финансовую поддержку.

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#Новости#Общество#Ветхое жилье#Аварийное жилье#Касается каждого#Тюмень#Дарья Гасникова
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