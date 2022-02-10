За 2021 год в Тюменской области переселены более трёх тысяч жильцов ветхого жилья

Напомним, в прошлом году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено почти 100 тыс. кв. м. Это 68% домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года. К 2023 году планируется расселить еще примерно 47 тыс. кв. м. Изначально планировалось завершить программу по переселению к 2025 году. Но настоящие темпы расселения позволят сделать это раньше положенного срока. Также Тюменская область получит финансовую поддержку.