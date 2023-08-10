Тюменец продает награду от президента Путина, чтобы купить трактор

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Тюменец Петр выставил на продажу памятную медаль, которую его родственник получил от президента. На одном из сайтов объявлений она продаётся за 450 тысяч рублей.
Медаль продается с 12 июля, ожидается что все заработанные деньги потратят на покупку трактора. Награда «За строительство Крымского моста» была учреждена в 2018 году. Её вручают тем, кто внес вклад в проектирование и возведение транспортного узла на полуостров.
В июне «Наш город» сообщал, что два врача из Тюменской области получили награды от президента России. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заслуженный вроч-онколог Наталья Франк.