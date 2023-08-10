Тюменец продает награду от президента Путина, чтобы купить трактор

Медаль продается с 12 июля, ожидается что все заработанные деньги потратят на покупку трактора. Награда «За строительство Крымского моста» была учреждена в 2018 году. Её вручают тем, кто внес вклад в проектирование и возведение транспортного узла на полуостров.