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Posted 6 июля, 05:07

Published 6 июля, 05:07

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

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В Тюменской области за долгую супружескую жизнь наградят 70 семей

6 июля 2023, 05:07
Фото: 1MI
Ко Дню семьи, любви и верности 70 тюменских семей будут награждены медалями «За любовь и верность». Торжественные церемонии поздравления «ветеранов» супружеской жизни пройдут по всему региону, сообщает пресс-служба правительства ТО.

В праздничных мероприятиях примет и губернатор региона Александр Моор.

Медали «За любовь и верность» полагаются супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, воспитавшим своих детей достойными членами общества и подающим пример крепости семейных устоев.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Теперь праздник, который отмечается в России с 2008 года, стал официальным.

Стоит отметить, что и правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций. Одна из них — денежная выплата семьям-юбилярам.

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