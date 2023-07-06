В Тюменской области за долгую супружескую жизнь наградят 70 семей

Posted 6 июля, 05:07
Published 6 июля, 05:07
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В праздничных мероприятиях примет и губернатор региона Александр Моор.
Медали «За любовь и верность» полагаются супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, воспитавшим своих детей достойными членами общества и подающим пример крепости семейных устоев.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Теперь праздник, который отмечается в России с 2008 года, стал официальным.
Стоит отметить, что и правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций. Одна из них — денежная выплата семьям-юбилярам.