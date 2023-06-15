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Президент Путин вручил госнаграды двум тюменским врачам

15 июня 2023, 06:31
Фото: 1MI

Тюменского онколога наградил президент Владимир Путин

Два врача из Тюменской области получили награды от президента России Владимира Путина. Информация о награждении опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена врач государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город», онколог Наталья Франк.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей лабораторией Областной клинической больницы № 1 Розе Хохлявиной.

Ранее «Наш Город» писал, что президент Путин наградил благодарственным письмом «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» главу администрации Тюмени Руслана Кухарука.

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#Владимир Путин#Общество#Новости тюмени#Государственные награды#Врачи#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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