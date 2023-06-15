Президент Путин вручил госнаграды двум тюменским врачам

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена врач государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город», онколог Наталья Франк.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей лабораторией Областной клинической больницы № 1 Розе Хохлявиной.
Ранее «Наш Город» писал, что президент Путин наградил благодарственным письмом «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» главу администрации Тюмени Руслана Кухарука.