Центробанк зашевелился: тюменцев пугают ростом курса рубля в августе

Политики напомнили ЦБ РФ, что падающий рубль обесценивает растущие доходы и инвестиционные программы страны. Он создает «автоматическую атаку» всего мирового финансового рынка против рубля. Это создаёт и инфляцию, которая влияет на население страны. Стагнация в нынешних условиях — это не просто плохо. Это означает нивелирование всех достижений экономики за последний год и подавление потенциала роста.