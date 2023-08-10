Центробанк зашевелился: тюменцев пугают ростом курса рубля в августе

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Политики и экономисты начали заступаться за рубль. За последнее время национальная валюта серьёзно сбавила к доллару и евро. Центробанк объявил о решении, с 10 августа, и до конца 2023 года он не будет покупать валюту (юани).
Ранее ЦБ РФ объявил о решении докупить валюту почти на 40 млрд рублей (ежедневно почти по 2 млрд).
«Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», — следует из официального заявления Центробанка.
Со стороны ЦБ чистое предложение юаней увеличивается до 2,3 млрд рублей в день. Эксперты полагают, что этого мало, но в последнее время Центробанк просто молчал и не предпринимал никаких действий чтобы остановить падение национальной валюты.
Позиция регулятора может несколько охладить пыл покупателей юаней, евро и доллара. Эксперты ждут повышение инфляционных рисков для экономики. Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган сравнил решение Центробанка поставить на паузу покупку юаней с принципом «не бей лежачего».
Академик РАН Сергей Глазьев в своем тг-канале прямо обвинил Центробанк в том, что обвал национальной валюты связан с финансовыми махинациями и с ними ЦБ РФ совсем не борется. Он уверен, что за вывозом полученных на этом вывозе за рубеж валюты стоят коммерческие интересы финспекулянтов, которым покровительствует руководство ЦБ.
Вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков призвал ЦБ РФ одуматься и действовать. «Рубль в последние дни пробивал отметку в 97 рублей за доллар. Говорят, что причиной является „ухудшение внешнеторгового баланса“. В последнее время сформировался профицит платёжного счета и полагать, что это является основанием для девальвации рубля на 37,5% (с декабря прошлого года) — какое-то уж слишком смелое утверждение.
Политики напомнили ЦБ РФ, что падающий рубль обесценивает растущие доходы и инвестиционные программы страны. Он создает «автоматическую атаку» всего мирового финансового рынка против рубля. Это создаёт и инфляцию, которая влияет на население страны. Стагнация в нынешних условиях — это не просто плохо. Это означает нивелирование всех достижений экономики за последний год и подавление потенциала роста.
Эксперты полагают, что ЦБ РФ должен ужесточить валютный контроль на внутреннем рынке. Довольно жестко высказался и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов: «Текущая денежно-кредитная политика не дает шансов на появление развитого и разнообразного внутреннего производства и через пару лет».