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Треть тюменских работодателей готовы платить более 100 тысяч рублей

8 августа 2023, 05:01
Фото: 1MI
В списке высокооплачиваемых вакансий — строительство, перевозки и услуги для бизнеса.
Сюжет
Тюмень

Более 30% тюменских работодателей готовы платить будущим сотрудникам заработную плату, превышающую 100 тысяч рублей. По данным аналитиков HeadHunter, в июне–июле этого года на доля вакансий с таким заработком составила 31%. Для сравнения, годом ранее этот показатель не превышал 21%.

В число высокооплачиваемых профессий входят отрасли строительство (15,7% вакансий), логистика и перевозки (4,4%), атомобильный бизнес (3,6%), бизнес-услуги и финансовый сектор — 3,5 и 2,7% соотвественно.

В минувшем году в число профессий, представителям которых работодатели были готовый платить от 100 тысяч рублей входили строительство, логистика и перевозки, атомобильный бизнес, бизнес-услуги и нефтегазовая отрасль, пишет РБК Тюмень.

В целом в июле 2023 года число открытых вакансий в Тюменской области на 54% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. За второй месяц лета в регионе зафиксировано 17 159 вакансий.

Чаще всего компании искали специалистов из профессиональной сферы «Рабочий персонал» — на них приходится 25% вакансий. На втором месте — «Строительство, недвижимость» (22%), на третьем — «Продажи, обслуживание клиентов» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 19%).

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Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата, размер средней заработной платы в Тюменской области в мае этого года превысил 71 тысячу рублей. Это что более чем на 20% больше, чем в мае 2022 года.

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