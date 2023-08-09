Мука стала самой дорогой покупкой летом в магазинах Тюменской области

На этой неделе в областной столице снизились цены на капусту и морковь. Об этом сообщал «Наш город». В магазины привезли продукцию тюменских аграриев. Ещё в конце июля морковь стоила 88 — 100 рублей за килограмм. Сейчас в сетевых магазинах «немытые овощи» можно найти за 51 рубль. При этом в Тюменской области подорожало мясо и мясные изделия. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли от 3 до 14 рублей. Наибольший рост продемонстрировали свинина и полукопченая колбаса. Сейчас свинина стоит 312 рублей, стоимость полукопченой колбасы увеличилась на 13,2 рубля — до 591 рубля. Говядина и сосиски подорожали в среднем на 3-5 рублей — до 523 и 462 рублей соответственно. Что касается кур и баранины, то за неделю их стоимость не изменилась, но цены на баранину по сравнению с январем этого года взлетели на 156 рублей — до 745 рублей.