Мука стала самой дорогой покупкой летом в магазинах Тюменской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Первое и второе место в ТОП самых дорогих покупок в магазинах Тюменской области заняла мука. Об этом «РБК Тюмень» сообщили аналитики «Контур.Маркета».
Эксперты сравнили чеки одного из ритейлеров.
«Первое и второе место в рейтинге обладателей самых крупных чеков области принадлежат одному из ритейлеров. Компания закупила муку у поставщика сначала на 550 тыс. рублей, а позже — еще на 480 тыс. рублей», — сообщили аналитики.
В ТОП вошли и сладости— 325 тыс. и 302 тыс. рублей соответственно. За сотни порций шашлыка заплатили 120 тысяч, чек пробили в одном из местных ресторанов. В категории товаров для дома рейтинг возглавили шторы, их купили за 230 тысяч рублей.
На этой неделе в областной столице снизились цены на капусту и морковь. Об этом сообщал «Наш город». В магазины привезли продукцию тюменских аграриев. Ещё в конце июля морковь стоила 88 — 100 рублей за килограмм. Сейчас в сетевых магазинах «немытые овощи» можно найти за 51 рубль. При этом в Тюменской области подорожало мясо и мясные изделия. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли от 3 до 14 рублей. Наибольший рост продемонстрировали свинина и полукопченая колбаса. Сейчас свинина стоит 312 рублей, стоимость полукопченой колбасы увеличилась на 13,2 рубля — до 591 рубля. Говядина и сосиски подорожали в среднем на 3-5 рублей — до 523 и 462 рублей соответственно. Что касается кур и баранины, то за неделю их стоимость не изменилась, но цены на баранину по сравнению с январем этого года взлетели на 156 рублей — до 745 рублей.