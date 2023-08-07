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В Тюмени резко снизились цены на морковь и капусту

7 августа 2023, 12:34
Фото: 1MI
На прилавках магазинов появился свежий урожай овощей.

В областной столице снизились цены на капусту и морковь. По данным «Нашего города», на прилавки магазинов стала поступать продукция местных аграриев.

Ещё в конце июля морковь стоила 88 — 100 рублей за килограмм. Сейчас в сетевых магазинах «немытые овощи» можно найти за 51 рубль. Фасованная морковь стоит 71 рубль. Капуста стоила 66 рублей, теперь её можно найти по 49 в «Магните».

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области подорожали мясо и мясные изделия. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли от 3 до 14 рублей. Наибольший рост продемонстрировали свинина и полукопченая колбаса. Теперь мясные изделия стоят от 290 до 450 рублей за килограмм.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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