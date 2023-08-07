В Тюмени резко снизились цены на морковь и капусту

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области подорожали мясо и мясные изделия. За последнюю неделю цены на эти продукты выросли от 3 до 14 рублей. Наибольший рост продемонстрировали свинина и полукопченая колбаса. Теперь мясные изделия стоят от 290 до 450 рублей за килограмм.