Цены на мясо повысились почти на 40 процентов

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Свинина дорожает рекордными темпами. О повышении цен предупреждают производители индюшатины, сообщают «Новые Известия». За 12 месяцев лопатка, грудинка, окорок подорожали на 40%.
Специалисты из агентства AD Libitum предупреждают: стоимость живых свиней и основных отрубов на рекордных уровнях. Это пик за последние 8 лет. За неделю свинина увеличилась в цене на 8%. Лопатка подорожала за год на 50% — до 308 рублей, шея — на 40% — до 500 рублей, грудинка — на 39% — до 215 рублей, окорок — на 37% — до 316 рублей, карбонад — на 28% — до 322 рублей. Естественно, оптовые цены очень быстро сказываются на розничных ценах.
Увеличение поставок свинины на внутренний рынок — успех импортозамещения в России. До 2015 года РФ была одним из крупнейших импортёров на внешнем рынке. Но уже в 2022 году к нам завозили только 17 тысяч тонн. (почти в 30 раз меньше, чем в 2010). Теперь страна стала одним из крупнейших экспортёров свинины (входит в мировой ТОП-10): в прошлом году экспорт вырос на 18% — до 146 тыс. тонн.
Но производство не поспевает за экспортом. За январь–май 2023 года производство свинины выросло на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С апреля 2022 года по апрель 2023 года цены на свинину снижались. Но тут экспорт оказался более привлекательным, чем внутренний рынок. Власти продолжают работать исходя из реалий 2010–2016 годов и пытают регулировать цены пошлинами на импорт свинины. Индюшатина тоже идёт на рекордное повышение цены вслед за свининой.
Группа «Черкизово» уже повышает стоимость своей продукции из-за высоких расходов на содержание оборудование подорожавшее на 20% упаковка, на 19% инкубационные яйца, на 10% — транспортные услуги. По оценке консалтингового агентства Agrifood Strategies и Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), занимает второе место в РФ по выпуску индюшатины.
В России за последние 10 лет выпуск индюшатины вырос в 5 раз, наша страна стала лидером в ЕС. На экспорт уходит только 6% от выпущенной индюшатины. Понижение спроса со стороны Китая и других азиатских и африканских стран не ожидается. А это значит, что у российских потребителей появились серьёзные конкуренты.
Теперь россиянам приходится бороться с жителями других стран за доступную свинину и мясо птицы. И скоро эта борьба может обостриться. Сейчас Китай не закупает в России свинину, но такой потенциал имеется. КНР уже признали Францию страной, свободной от африканской чумы свиней и разрешили поставки. Если такое разрешение получит Россия, то у производителей откроется колоссальный рынок сбыта. Что останется россиянам, и сколько будет стоить дефицитное мясо — большой вопрос, ведь власти не регулируют экспорт.