Цены на мясо повысились почти на 40 процентов

Увеличение поставок свинины на внутренний рынок — успех импортозамещения в России. До 2015 года РФ была одним из крупнейших импортёров на внешнем рынке. Но уже в 2022 году к нам завозили только 17 тысяч тонн. (почти в 30 раз меньше, чем в 2010). Теперь страна стала одним из крупнейших экспортёров свинины (входит в мировой ТОП-10): в прошлом году экспорт вырос на 18% — до 146 тыс. тонн.