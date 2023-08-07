Пособия в Тюменской области теперь будут считать по-другому

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
С июля начали действовать новые правила для расчета среднего заработка, необходимого для получения пособия по безработице. Правила утверждены постановлением правительства № 1026 от 24.06.2023.
Согласно новым правилам, средний заработок будет рассчитываться за последние три календарных месяца перед увольнением. Если в этот период работник был на больничном или не имел дохода, то для расчета возьмут другие три месяца, самые близкие к месяцу увольнения в пределах года, сообщают чиновники департамента труда и занятости населения Тюменской области. Если за год не было набрано три полностью отработанных месяца, то используются два или один месяц, которые были полностью отработаны.
Органы службы занятости самостоятельно проводят расчет среднего заработка. Однако в некоторых случаях этим может заниматься работодатель. Например, когда человек находился в отпуске по беременности и родам, занимался уходом за ребенком, уволился с военной службы по призыву или в других ситуациях. Если сотрудник отработал меньше одного месяца, то работодателю необходимо рассчитать средний заработок исходя из фактически отработанного времени. Если появились вопросы о порядке расчета среднего заработка, можно обратиться в отделение кадрового центра «Работа России».
По данным Росстата, размер средней заработной платы в Тюменской области вырос на 21,8% за год и составил 71 459 рублей. Это делает регион третьим в рейтинге высоких зарплат среди субъектов Уральского федерального округа, после ЯНАО и ХМАО-Югры.
Ранее «Наш город» сообщал, что около 525 тысяч жителей Тюменской области или 32,8% от общего числа населения живут на зарплату. Более 24% тюменцев тратит на жизнь государственные выплаты — пенсия, пособия, стипендии. 26% или более 400 тысяч человек находятся на иждивении. При этом в регионе на доходы от предпринимательской деятельности живут только 25 тысяч тюменцев. 5 тысяч человек тратят на жизнь деньги, которые зарабатывают производством собственных товаров, 1,7 тысячи живут на дивиденды и сбережения, около 400 — на деньги от сдачи в аренду имущества, 133 имеют заработок благодаря авторским правам и патентам. Таким образом, в Тюменской области на заработную плату живут 32% всего населения, 26% находится на обеспечении постороннего человека, 24% — государства. При этом доля тюменцев, которые зарабатывают достаточно и могут себе позволить покупку автомобиля, квартиры, поездки в отпуск, накопления составила 15%. Это средний класс нашего региона. В Свердловской области таких семей 10,4%, в Челябинской — 8,9%, в Курганской области всего 4,9%.