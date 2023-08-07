Пособия в Тюменской области теперь будут считать по-другому

Ранее «Наш город» сообщал, что около 525 тысяч жителей Тюменской области или 32,8% от общего числа населения живут на зарплату. Более 24% тюменцев тратит на жизнь государственные выплаты — пенсия, пособия, стипендии. 26% или более 400 тысяч человек находятся на иждивении. При этом в регионе на доходы от предпринимательской деятельности живут только 25 тысяч тюменцев. 5 тысяч человек тратят на жизнь деньги, которые зарабатывают производством собственных товаров, 1,7 тысячи живут на дивиденды и сбережения, около 400 — на деньги от сдачи в аренду имущества, 133 имеют заработок благодаря авторским правам и патентам. Таким образом, в Тюменской области на заработную плату живут 32% всего населения, 26% находится на обеспечении постороннего человека, 24% — государства. При этом доля тюменцев, которые зарабатывают достаточно и могут себе позволить покупку автомобиля, квартиры, поездки в отпуск, накопления составила 15%. Это средний класс нашего региона. В Свердловской области таких семей 10,4%, в Челябинской — 8,9%, в Курганской области всего 4,9%.