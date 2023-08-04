Тюменский ресторан ищет знатока восточной кухни на зарплату 240 000 рублей

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Местный ресторан ищет шеф-повара с большим опытом работы. Ему предлагают платить от 200 до 240 тысяч рублей. После испытательного срока к окладу прибавят процент с продаж.
«Нужен бренд-шеф повар. Требуемый опыт работы: 3–6 лет, Полная занятость», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Специалист должен будет обслуживать сеть ресторанов восточной и европейской кухни в Тюмени. От него требуют знаний восточных блюд и умения руководить персоналом. Подчёркивается, что необходим опыт работы в iiko. Шеф-повар должен обеспечить выполнение плана по себестоимости кухни согласно БДР.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени новому водителю главврача предлагают отсрочку от мобилизации и «вечеринки» за 25 тысяч в месяц.