Тюменский ресторан ищет знатока восточной кухни на зарплату 240 000 рублей

Специалист должен будет обслуживать сеть ресторанов восточной и европейской кухни в Тюмени. От него требуют знаний восточных блюд и умения руководить персоналом. Подчёркивается, что необходим опыт работы в iiko. Шеф-повар должен обеспечить выполнение плана по себестоимости кухни согласно БДР.