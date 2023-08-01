Бывший боец «Ахмата» напал на тюменского полицейского

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Ялуторовске бывший боец подразделения «Ахмат»* напал на полицейского.
«Подсудимый, находясь в состоянии опьянения в кафе IQ в Ялуторовске, напал на участкового: нанес ему удар локтем по лицу, тем самым причинив физическую боль и моральные страдания. Обвиняемый ранее принимал участие в СВО и награжден орденом „Ахмат-Спецназ“», — следует из материалов судебного акта, сообщает Ура.ру.
Известно, что мужчина находился в зоне СВО 4 месяца. Суд приговорил подсудимого к штрафу в 50 000 рублей и обязательным работам на протяжении 200 часов.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области, получивший ранение под Артемовском, не может добиться положенных выплат и получения удостоверения ветерана боевых действий.
*Отряд «Ахмат» — это спецподразделение быстрого реагирования в составе войск Росгвардии, которое дислоцируется в Чечне.