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Бывший боец «Ахмата» напал на тюменского полицейского

1 августа 2023, 11:59
Фото: 1MI
В этот момент он был пьян.

В Ялуторовске бывший боец подразделения «Ахмат»* напал на полицейского.

«Подсудимый, находясь в состоянии опьянения в кафе IQ в Ялуторовске, напал на участкового: нанес ему удар локтем по лицу, тем самым причинив физическую боль и моральные страдания. Обвиняемый ранее принимал участие в СВО и награжден орденом „Ахмат-Спецназ“», — следует из материалов судебного акта, сообщает Ура.ру.

Известно, что мужчина находился в зоне СВО 4 месяца. Суд приговорил подсудимого к штрафу в 50 000 рублей и обязательным работам на протяжении 200 часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области, получивший ранение под Артемовском, не может добиться положенных выплат и получения удостоверения ветерана боевых действий.

*Отряд «Ахмат» — это спецподразделение быстрого реагирования в составе войск Росгвардии, которое дислоцируется в Чечне.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Дела судебные
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