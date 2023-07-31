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Updated Сегодня, 02:27

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Жители Тюмени предались любовным утехам на улице

31 июля 2023, 02:05
Фото: 1MI
«Любовь» настигла парня и девушку возле развязки на Московском тракте

Парочка предавалась любовным утехам, катаясь по траве. Очевидец снял эту сцену на видео и разместил его в паблике «ЧС Тюмень». Реакция подписчиков была неоднозначной. Тюменцы оставили под публикацией 50 комментариев.

Так, не все поняли, зачем это нужно было снимать.

«Уже целоваться нельзя, везде и всюду папарации!» — возмутился один из местных жителей.
«А что автор делает в кустах, мне интересно? Везде же фоторепортеры. Даже в кустах не спрятаться от них», — высказалась другая тюменка.

Некоторые тюменцы написали, что автор видео просто позавидовал счастливым влюблённым. А некоторые, напротив, отметили, что молодые люди вели себя как животные.

«Где у вас разум, о чем вы думаете, у вас страсть, так сходите домой или куда-нибудь, где не будет лишних глаз, получите удовольствие друг от друга, но не на улице и не перед людьми», — посоветовал один из комментаторов.

Ранее «Наш город» писал, что двое мужчин в тельняшках устроили драку в тобольском сквере.

#Елена Чебоксарова#Московский тракт#Общество#Тюменцы#Видео
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