Жители Тюмени предались любовным утехам на улице

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Парочка предавалась любовным утехам, катаясь по траве. Очевидец снял эту сцену на видео и разместил его в паблике «ЧС Тюмень». Реакция подписчиков была неоднозначной. Тюменцы оставили под публикацией 50 комментариев.
Так, не все поняли, зачем это нужно было снимать.
«Уже целоваться нельзя, везде и всюду папарации!» — возмутился один из местных жителей.
«А что автор делает в кустах, мне интересно? Везде же фоторепортеры. Даже в кустах не спрятаться от них», — высказалась другая тюменка.
Некоторые тюменцы написали, что автор видео просто позавидовал счастливым влюблённым. А некоторые, напротив, отметили, что молодые люди вели себя как животные.
«Где у вас разум, о чем вы думаете, у вас страсть, так сходите домой или куда-нибудь, где не будет лишних глаз, получите удовольствие друг от друга, но не на улице и не перед людьми», — посоветовал один из комментаторов.
Ранее «Наш город» писал, что двое мужчин в тельняшках устроили драку в тобольском сквере.