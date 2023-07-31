Двое тюменцев отметили День ВМФ дракой на детской площадке

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Updated Сегодня, 01:58
Конфликт между тоболяками произошёл вчера, в День Военно-морского флота, в сквере А. Михайлова «Мой парк». Очевидцы сняли драку на видео и разместили его в telegram-канале «Типичный Тобольск». На кадрах видно, что жители Тобольска отмечали праздник.
«Пьяные мужчины затеяли драку на детской площадке, где сидят и смотрят всё это дети!» — возмутился очевидец произошедшего.
«Что за люди, сдерживались бы. Какой пример детям они будут подавать», — написал в комментариях другой подписчик.
Ранее мы писали, что после салютов в День города на Набережной подрались две тюменки, потому что одна указала у другой телефон.