Двое тюменцев отметили День ВМФ дракой на детской площадке

Конфликт между тоболяками произошёл вчера, в День Военно-морского флота, в сквере А. Михайлова «Мой парк». Очевидцы сняли драку на видео и разместили его в telegram-канале «Типичный Тобольск». На кадрах видно, что жители Тобольска отмечали праздник.