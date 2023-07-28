Главам подведомственных тюменским властям учреждений существенно повысят зарплату

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
С 1 октября власти планируют увеличить зарплаты руководителям, их замам и главным бухгалтерам учреждений департамента имущественных отношений Тюменской области.
«Увеличить должностные оклады руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Фонда имущества Тюменской области и Центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации», — сообщается в распоряжении регионального департамента имущественных отношений.
Главы учреждений будут получать около 90 тысяч рублей, их замы почти 80 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что научные сотрудники и исследователи получают в областной столице огромные зарплаты. В среднем оклад составляет 131 тысячу рублей.