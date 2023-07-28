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Главам подведомственных тюменским властям учреждений существенно повысят зарплату

28 июля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Повышение составит в среднем 10-21%.

С 1 октября власти планируют увеличить зарплаты руководителям, их замам и главным бухгалтерам учреждений департамента имущественных отношений Тюменской области.

«Увеличить должностные оклады руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Фонда имущества Тюменской области и Центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации», — сообщается в распоряжении регионального департамента имущественных отношений.

Главы учреждений будут получать около 90 тысяч рублей, их замы почти 80 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что научные сотрудники и исследователи получают в областной столице огромные зарплаты. В среднем оклад составляет 131 тысячу рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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