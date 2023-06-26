nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Изображение материала

Научные сотрудники получают в Тюмени огромные зарплаты

26 июня 2023, 11:23
Фото: 1MI

Большие зарплаты получают в Тюмени научные сотрудники

Эксперты оценили уровень зарплат в Тюмени. Больше всего здесь получают служащие, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью.

Согласно таблице, размещённой РИА «Новости», областная столица занимает 15 место. Научные работники зарабатывают в среднем 131 тысячу рублей. Ханты-Мансийск на 16 месте, тут больше получают работники добывающих отраслей. В ТОП-10 находится Салехард, 160 тысяч рублей получают работники государственных служб и чиновники администраций.

Ранее «Наш город» сообщал, что на зарплату больше 100 тысяч в месяц могут претендовать бурильщики, крановщики, начальники участка, монтажники-высотники.

Кому в Тюмени платят больше 100 тысяч рублей в месяц?
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес#Касается каждого
Подпишитесь
Ночью турки пробрались в спальню. Тюменка поделилась впечатлениями от Турции
Сегодня, 03:46
«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам
Сегодня, 09:05
В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
Сегодня, 05:08
В Тюмени билборды и баннеры очистили от рекламы ЧВК «Вагнер»
Вчера, 12:10
В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей
Сегодня, 04:03
«Люксом не пахнет»: жители дома в центре города живут в жутких условиях
Сегодня, 10:51