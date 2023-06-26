Научные сотрудники получают в Тюмени огромные зарплаты

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Согласно таблице, размещённой РИА «Новости», областная столица занимает 15 место. Научные работники зарабатывают в среднем 131 тысячу рублей. Ханты-Мансийск на 16 месте, тут больше получают работники добывающих отраслей. В ТОП-10 находится Салехард, 160 тысяч рублей получают работники государственных служб и чиновники администраций.
Ранее «Наш город» сообщал, что на зарплату больше 100 тысяч в месяц могут претендовать бурильщики, крановщики, начальники участка, монтажники-высотники.