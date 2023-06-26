Научные сотрудники получают в Тюмени огромные зарплаты

Согласно таблице, размещённой РИА «Новости», областная столица занимает 15 место. Научные работники зарабатывают в среднем 131 тысячу рублей. Ханты-Мансийск на 16 месте, тут больше получают работники добывающих отраслей. В ТОП-10 находится Салехард, 160 тысяч рублей получают работники государственных служб и чиновники администраций.